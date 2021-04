FC Cascavel vira no fim, vence o Athletico-PR e segue líder

O Athletico-PR perdeu por 2 a 1 para FC Cascavel na tarde deste domingo, no Estádio Olímpico Regional, em jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Paranaense. Bissoli abriu o placar, mas Robinho e Rogério Leichtweis viraram. O último gol saiu aos 47 minutos do segundo tempo.

O Athletico segue sem somar pontos. O Estadual está na quinta rodada, mas o time B do Furacão jogou apenas pela segunda vez. O Cascavel é o líder do Paranaense, com 13 pontos após cinco partidas.

Ainda com o elenco de aspirantes, o Athletico-PR voltará a campo para enfrentar o Toledo só no dia 18 de abril, fora de casa. O FC Cascavel visitará o Avaí, dia 15, pela Copa do Brasil.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com muita raça, mas quase nenhuma criatividade. Tanto é que a primeira chance só foi construída aos 22 minutos, quando Peu assustou com voleio por cima da trave.

Com a falta de espaço para os dois times, a bola parada apareceu. Aos 32, Jaderson ganhou na velocidade e foi derrubado por Gama na área. Bissoli converteu o pênalti.

No minuto 42, foi a vez de uma penalidade para o Cascavel. Léo Itaperuna recebeu falta de Edu. Robinho deslocou Bento e empatou.

⚽️ Bissoli marcou de pênalti no primeiro tempo em Cascavel. 🎥 Furacão Live #VamosFuracão #FCCxCAP pic.twitter.com/OBovXl9AaX — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 4, 2021

ETAPA FINAL

O jogo continuou trucado, com poucos lances de perigo. Em um deles, aos 5 minutos, Jajá foi ao fundo e passou para Yago, que não dominou e desperdiçou.

Bissoli e Gama até tentaram, mas a partida parecia mesmo caminhar para o empate. Até que Rogério Leichtweis apareceu. Aos 47 minutos do segundo tempo, o atacante que veio do banco recebeu de Douglas e virou no finzinho. 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

FC CASCAVEL 2 X 1 ATHLETICO-PR

Data: 4 de abril de 2021 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR)

Arbitragem: Robson Babinski

Assistentes: Heitor Alex Eurich e Jonathan Edson Krupiniski

Cartões amarelos: Cascavel: Ricardo Ernesto e Líbano

GOLS

Cascavel: Robinho, aos 42 minutos do 1T, e Rogério Leichtweis, aos 47 minutos do 2T;

Athletico: Bissoli, aos 35 minutos do 1T.

CASCAVEL: Ricardo Ernesto, Líbano (Diego Giaretta), Afonso, Willian Gomes e Willian Simões (Lucas Oliveira); Oberdan, Robinho e Willyan Sotto (Douglas); Gama, Léo Itaperuna (Henrique) e Peu (Rogério)

Técnico: Tcheco

ATHLETICO-PR: Bento, Khellven, Edu (Jajá), Lucas Halter, Luan Patrick e Jaderson (Raimar); Kawan e Matheus Anjos (Geovane); Yago (Julimar), Reinaldo (Elias Carioca) e Bissoli

Técnico: Bruno Lazaroni