Fear the Walking Dead 6×10: quem é o verdadeiro traidor?

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

A 6ª temporada de Fear the Walking Dead tem progredido de maneira interessante e o episódio 6×10 foi uma ótima confirmação de que o desfecho que se aproxima tem tudo para ser um dos melhores até então. Em “Handle with Care”, novo episódio do spin-off, temos a oportunidade de ver Daniel ainda mais além, conferindo um pouco das cicatrizes que ele carrega – internas e externas – ao longo de diálogos com Victor Strand.

O episódio 6×10 de Fear the Walking Dead reúne os personagens, incluindo Strand, Dwight, Sherry e outros, tentando entender como eles podem lidar com uma ameaça que parece cada vez mais próxima. Para os fãs de Grace que estavam preocupados com o seu estado e do bebê, Morgan é responsável por cumprir essa tarefa. Parece pacífico, mas o cenário acaba virando caótico.

Confira o recap para saber o que mais aconteceu!

(Fonte: AMC/Divulgação)Fonte: AMC

Mais detalhes de Fear the Walking Dead 6×10

Neste episódio, vemos um Daniel cada vez mais desconfiado conforme ele tenta entender quem é a pessoa de dentro das barreiras que está trabalhando com os inimigos. Seu nível de desconfiança é tanto que nem mesmo a sua própria mente está livre de possíveis suspeitas.

Quando os grupos se reúnem, incluindo os companheiros de Strand, Sherry e Sarah, Daniel pede para que todos entreguem suas armas, mas Victor mantém a sua e a usa para afastar alguns zumbis que começam a invadir a comunidade. Daniel, claro, suspeita da atitude e prende Strand, ameaçando atirar em seu rosto, mas Morgan reaparece antes que isso aconteça – e as coisas ficam ainda mais interessantes.

Morgan foi em busca de Charlie e Grace no local que Daniel, supostamente, enviou a dupla para ficar em segurança, mas Morgan as encontrou perto das cavernas – local que Daniel marcou no mapa indicando para onde elas deveriam ir.

(Fonte: AMC/Divulgação)Fonte: AMC

Além disso, quando as armas dos grupos foram entregues, elas acabaram sumindo. Posteriormente, elas são encontradas dentro do quarto de Daniel, o que levanta uma série de suspeitas sobre ele. Quando confrontado, ele afirma não lembrar de ter dado as instruções para Charlie e Grace irem para as cavernas, assim como não lembra de ter pego as armas.

June analisa o caso e diz acreditar ser um problema psicológico, não neurológico, apesar de ainda não saber nada concreto – apenas teorias.

Por aqui, as teorias também já começaram! Será que Daniel é o próprio traidor do grupo em Fear the Walking Dead? Apenas os próximos episódios da 6ª temporada poderão nos responder!