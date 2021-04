Fear the Walking Dead 6×8: John ganha um novo rumo na série (recap)

ATENÇÃO: ALERTA DE SPOILERS!

A 6ª temporada de Fear the Walking Dead chegou a sua metade e os acontecimentos marcantes preparam o público para ótimas aventuras que vêm a seguir.

No episódio 6×8, vemos bastante desenvolvimento para John, personagem interpretado por Garret Dillahunt, conforme ele alterna entre reforçar o quanto quer morrer e planejar o próprio suicídio, mas o pensamento do personagem toma uma mudança inesperada.

O que pode ter resultado disso? Confira o recap!

Mais detalhes do episódio 6×8 de Fear the Walking Dead

Voltando à vida após June, John acaba reencontrando Morgan e Dakota em um momento aleatório e é visível a felicidade que ambos os lados sentem por se reencontrarem após um tempo.

No entanto, apesar da proximidade, John recusa prontamente o chamado de Morgan para lutar com o mal que assombra o ambiente, seja de forma direta, entrando na batalha, ou ajudando a construir barreiras próximo ao leito de um rio que secou. A única contribuição de John foi ajudar Morgan e Dakota a passarem por um grupo de zumbis que estavam sendo contidos apenas por uma barreira.

(Fonte: AMC/Divulgação)Fonte: AMC

As coisas começam a complicar no oitavo episódio da 6ª temporada de FTWD quando o grupo sofre um ataque e Morgan quase morre, mas John consegue evitar o pior. No entanto, fica claro que Dorie tem planos suicidas em mente e quando não consegue mais esconder, só diz o quanto quer que aquilo tudo acabe logo.

Enquanto Morgan e John estão juntos, Dakota está em outra situação e se vê quase sendo morta por um zumbi, mas utiliza uma faca para se livrar da situação – faca essa que foi a mesma usada para matar Cameron, como ela mesma admite para John quando se reencontram. Cameron sabia muito sobre a forma de locomoção da garota e estava fazendo intriga, então só restava uma alternativa para ele.

A principal reviravolta acontece quando John declara para Dakota que vê nela uma razão para continuar vivo, ignorando seus pensamentos suicidas, e é a própria garota quem dá um tiro em John enquanto fala que a morte nem sempre precisa ter um significado.

(Fonte: AMC/Divulgação)Fonte: AMC

Dorie cai em águas profundas e encontra a força para se manter vivo em uma foto com o pai, servindo de motivação para que ele nade em busca de segurança. Morgan ouve o barulho do tiro e confronta Dakota, levando-a a revelar que é responsável não apenas pelo tiro em John, mas também pela morte de Cameron.

Agora fica a expectativa para os novos episódios. A 6ª temporada de Fear the Walking Dead ainda tem muito a nos revelar!