Fear The Walking Dead 6×9: Morgan se vinga de outro personagem

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

O episódio 6×9 de Fear the Walking Dead trouxe o tipo de conteúdo que os fãs amam: grandes revelações, ação, drama e o gancho perfeito para os próximos episódios da sexta temporada. Por isso, este recap é indispensável para os fãs do spin-off de The Walking Dead.

Desde a revelação feita no episódio anterior sobre Dakota – o fato de ela assumidamente ter matado Cameron – ficamos ansiosos para ver como essa revelação afetaria os personagens próximos a ela que viviam sob uma mentira. Em resumo, tudo vira um grande caos, e é por isso que o novo episódio da sexta temporada de Fear the Walking Dead é tão revelador.

Continue lendo o recap e entenda melhor tudo que aconteceu!

(Fonte: AMC/Divulgação)Fonte: AMC

Mais detalhes do episódio 6×9 de Fear the Walking Dead

As coisas começam a ficar confusas quando Morgan captura Virginia e a leva para o mesmo local em que Alicia está, deixando-a intrigada sobre o que ele pretende fazer.

Virginia, ao perceber que não tem escapatória para preservar sua vida, tenta estabelecer uma situação de barganha com Morgan e diz algumas condições para fazer com que Hill liberte Daniel e Grace.

Para isso, seria necessário deixar que Dakota pudesse ficar livre e recomeçar a própria vida, além de que ela não poderia ser morta por seus inimigos. Ou seja, ela abre mão da própria vida, desde que seja pelas mãos de Morgan.

Ele até tenta, mas não consegue tirar a vida de Ginny. Ao invés disso, Morgan permite que ela tenha uma conversa com Dakota na qual a garota chora pela morte dos pais e Virginia, finalmente, faz a grande revelação: ela não é irmã de Dakota, mas, sim, sua mãe.

(Fonte: AMC/Divulgação)Fonte: AMC

Quando as coisas voltam a se acalmar, Morgan conversa novamente com Ginny e diz ser impossível que ela, junto de Dakota, permaneça com o seu grupo. No entanto, ao invés de matá-las, ele oferece uma rota de escape que pode mantê-las longe de perigo… teoricamente.

June aparece para conversar com Virginia e o tópico é maternidade. Ela, enquanto mãe de Rose, entende a necessidade de proteger o filho, apesar de Dakota ser uma assassina. É por isso que June, vingando John, atira em Ginny direto na cabeça.

Ela se despede da cena colocando o chapéu de John e deixando o ambiente intacto.

Com tudo que acontece no novo episódio da 6ª temporada de Fear The Walking Dead, dá para entender o motivo pelo qual o spin-off faz tanto sucesso. Que venham mais reviravoltas tão incríveis como essas!