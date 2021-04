Fear the Walking Dead: criadores se despedem de personagem da série

ATENÇÃO, SPOILERS À FRENTE!

A 6ª temporada de Fear the Walking Dead retornou no último domingo (11) com cenas chocantes para os espectadores. O intitulado “The Door” provocou muitas tensões entre os personagens e culminou em uma morte bastante polêmica.

Dessa forma, os criadores resolveram se pronunciar sobre a despedida de Garret Dillahunt, intérprete de John Dorie, do elenco da série.

“Amamos muito ele. Escrevemos esse personagem pensando em Garret para interpretá-lo”, afirmou Ian Goldberg, que escreveu o episódio em questão em parceria com o coshowrunner Andrew Chambliss, na última edição apresentada de Talking Dead.

“Garret é um ator fenomenal, pois consegue trazer um equilíbrio incrível que mescla humor e perigo; uma combinação rara. Você nunca sabe o que se pode esperar dele”, comentou ele.

(AMC/Reprodução)Fonte: AMC

Já Andrew Chambliss, que também participou da entrevista, disse que estava muito satisfeito com o trabalho do ator e que sempre achou que ele fosse certo para o personagem. “Garret fez mais do que esperávamos sobre trazer esse personagem à vida”, destacou.

Fear the Walking Dead: saiba mais sobre a despedida de John Dorie da série

No episódio 6×8 da série, Morgan (Lennie James) e John Dorie se reencontram depois de um grande período. Os dois se unem para ajudar Dakota (Zoe Colletti) a atravessar uma ponte que a levaria a uma comunidade oculta, longe de Virginia (Colby Minifie).

No entanto, John faz uma descoberta surpreendente sobre Dakota e é assassinado friamente por ela. Dessa forma, John cai em um rio, não resiste aos ferimentos e acaba morrendo. Posteriormente, ele se torna um caminhante que é encontrado e massacrado por sua esposa June (Jenna Elfman).

Um novo episódio da 6ª temporada de Fear the Walking Dead será exibido no próximo domingo (18) pela AMC. Não perca!