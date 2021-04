Federação Italiana cria nova medida para impedir avanços da Superliga no futuro

A FIGC (Federação Italiana de Futebol) anunciou nessa segunda-feira uma nova medida que visa barrar projetos independentes como o da Superliga europeia, que chegou a ser anunciado, mas acabou “enterrado” pelas desistências dos clubes envolvidos.

A nova regra proíbe os times italianos de participarem de competições que não sejam reconhecidas pela Fifa, Uefa ou a própria Federação Italiana.

