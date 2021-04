Federação Paulista anuncia calendário do estadual para o final de semana

A Federação Paulista de Futebol divulgou na noite desta terça-feira o calendário de jogos do estadual para o final de semana e segunda-feira, entre os dias 17 e 19 de abril. Com destaque para Palmeiras, Santos e Corinthians que entram em campo no domingo.

As três equipes – Palmeiras, Santos e Corinthians – entram em campo na sexta-feira e voltam a jogar pelo Paulistão no domingo. O São Paulo foi o único que ficou de fora. O tricolor também entra em campo na sexta, no clássico diante do Palmeiras.

Em nota, a FPF destacou seguir a recomendação do Ministério Público e do Governo do Estado de São Paulo para que todos os jogos aconteçam após às 20h.

Confira todo o calendário de jogos do final de semana:

Sábado, 17 de abril

Red Bull Bragantino x Mirassol

Novorizontino x Ferroviária

Domingo, 18 de abril

Botafogo x Palmeiras

Santos x Inter de Limeira

Corinthians x Ituano

Segunda-feira, 19 de abril

Red Bull Bragantino x Ponte Preta

São Bento x São Caetano