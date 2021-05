Federação Paulista de Futebol define horário do clássico entre Corinthians x São Paulo

Corinthians e São Paulo se enfrentam pela 10ª rodada do Campeonato Paulista neste domingo, às 22h15 (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida terá transmissão do canal Premiere para todo o Brasil.

A FPF demorou para definir o horário do clássico, pois a Globo, detentora dos direitos de transmissão do estadual, queria transmitir a partida às 16h, para passar na TV aberta, porém, o Paulistão só voltou a ser realizado depois que a entidade e o Governo de São Paulo junto com o Ministério da Saúde combinaram que para evitar aglomerações por conta da pandemia do novo coronavírus, os jogos seriam todos depois das 20h.

Majestoso será realizado às 22h15, no domingo (2). (Foto: Getty Images)



Para evitar confusão com o Governo e o Ministério Público, a Federação decidiu realizar o jogo às 22h15, um horário bem incomum para uma partida de futebol, ainda mais se tratando de um clássico.