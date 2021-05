Feira livre, comércio e coleta de lixo funcionam normalmente em Penedo neste 1º de maio

Decom PMP

A Prefeitura de Penedo informa a população que neste sábado 1º de Maio, manterá em funcionamento todos os serviços essenciais, a exemplo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Central de Vacinação contra Covid-19 e a Unidade de Referência em Síndromes Gripais.

A coleta de lixo do município também funcionará normalmente nas localidades e horários atendidos aos sábados pelo serviço, inclusive na área do comércio, no turno da noite.

O comércio da cidade não fechará neste feriado, conforme o Sindilojas Penedo, com base na nova determinação do Governo do Estado que alterou as restrições impostas pela Fase Vermelha do Plano de Distanciamento Social Controlado.

Também funciona neste 1º de maio a maior feira livre do município, no centro da cidade, conforme lei municipal que prevê sua realização mesmo em dia de feriado.

Além disso, as três linhas de ônibus que operam no município, funcionarão normalmente, devido a abertura do comércio.