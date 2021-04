‘Feiticeira Escarlate’ diz que Doutor Estranho 2 terá vibe de terror

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura encerrou as suas gravações recentemente e de acordo com Elizabeth Olsen, podemos esperar por um filme com “vibe de terror”. Em entrevista para a Glamour, a intérprete da Feiticeira Escarlate confirmou que o longa será, ao mesmo tempo, estranho e assustador.

O papel de Wanda em Doutor Estranho 2

Fonte: Marvel Studios/DivulgaçãoFonte: Marvel Studios/Divulgação

Após os eventos de WandaVision, os fãs estão ansiosos para a aparição da vingadora na produção do mago supremo. Com Wanda assumindo o papel da Feiticeira Escarlate, ainda não temos certeza se ela irá ficar do lado dos heróis ou se tornará uma vilã.

Além disso, há rumores que os filhos criados por Wanda, Billy e Tommy Maximoff, irão voltar para Doutor Estranho 2. O retorno deles foi sugerido na cena pós-crédito do último episódio de WandaVision.

>>> Saiba mais: WandaVision: 10 fatos sobre o poderoso The Darkhold

Durante a entrevista, Olsen afirmou que o filme é meio maluco e que definitivamente terá um clima de terror. A atriz também falou sobre como a personagem busca controle sobre as coisas ao seu redor após sofrer com tantas perdas durante a sua jornada no MCU.

Fonte: Marvel Studios/DivulgaçãoFonte: Marvel Studios/Divulgação

Em uma outra entrevista, Elizabeth Olsen, sugeriu que o novo filme do mago supremo irá recompensar os fãs da Marvel. Segundo ela, a sequência abordará eventos importantes de WandaVision.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura está marcado para chegar aos cinemas brasileiros em 24 de março de 2022.