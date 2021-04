Feito inédito, premiação milionária e mais: o que vale a Supercopa do Brasil para o Flamengo

Quando entrar em campo neste domingo, para encarar o Palmeiras pela Supercopa do Brasil, o Flamengo estará disputando mais do que apenas um troféu para a coleção na Gávea. Além de defender o título conquistado em 2020, o clube rubro-negro terá a oportunidade de dar sequência a “era de títulos” atual e ainda pode se beneficiar com outras questões.

A decisão entre Flamengo e Palmeiras está marcada para este domingo, às 11h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília. O LANCE! transmitirá a partida em Tempo Real.

DE OLHO NA PREMIAÇÃO

Primeiramente, há a questão financeira por trás do torneio. Afinal, o campeão da Supercopa terá direito a R$ 5 milhões de premiação da CBF. O perdedor, por sua vez, ficará com R$ 2 milhões. Apesar de parecer pequena, essa diferença de R$ 3 milhões não pode ser desvalorizada e seria muito bem-vinda ao Flamengo, ainda mais em um contexto de pandemia da Covid-19 e perda de diversas fontes de receita.

CHANCE DE FEITO INÉDITO

Além disso, a decisão de domingo também ganha em importância pelo lado esportivo. Um dos fatores é a chance de atingir um feito inédito: ser bicampeão da Supercopa. Afinal, a competição só teve três edições até o momento e foi conquistada por três clubes diferentes. Em 1990, o Grêmio levou a melhor contra o Vasco e se sagrou o primeiro campeão. No ano seguinte, foi a vez do Corinthians derrotar o Flamengo por 1 a 0, no Morumbi, e ficar com o título.

Vale lembrar que, após 29 anos sem ser disputada, a Supercopa do Brasil voltou no ano passado e foi disputada entre Flamengo e Athletico-PR. Ainda sob o comando de Jorge Jesus, o clube carioca dominou o adversário e venceu por 3 a 0, com gols de Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta.

TRANQUILIDADE PARA O GRUPO E ROGÉRIO CENI

De olho na questão de manter a confiança e moral elevadas, nada melhor do que começar a temporada com título. Ainda mais diante de um adversário como o Palmeiras. Caso conquiste a Supercopa, o treinador Rogério Ceni e o elenco do Flamengo terão mais tranquilidade para dar sequência ao trabalho, visando as principais competições da temporada.

Ceni ainda não é unanimidade entre a torcida (Foto: Alexandre Vidal/CRF)

TESTE PARA A LIBERTADORES



Grande objetivo do Rubro-Negro no ano, a Libertadores irá começar em cerca de 10 dias, e a partida contra o Palmeiras pode servir como um bom teste. A estreia do Flamengo será na semana do dia 21 de abril diante do Vélez Sarsfield, na Argentina. Em seguida, o clube carioca enfrenta o Unión La Calera, do Chile, e a LDU, do Equador.

Em função do calendário apertado, as seis rodadas da fase de grupos serão disputadas em um intervalo de cerca de um mês, até o fim de maio. Assim, não haverá tempo para grandes mudanças na equipe e será preciso chegar na melhor forma técnica, tática, física e psicológica possível.

DUELO ENTRE PROTAGONISTAS

Por fim, a Supercopa do Brasil marcará o encontro dos das duas grandes forças do futebol brasileiro nos últimos anos. De um lado está o Flamengo, atual bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores 2019. Do outro, o Palmeiras, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil no início desse ano, além do Brasileirão em 2018.

Disputando as principais competições de forma direta, os clubes também protagonizaram diversos episódios polêmicos fora das quatro linhas, o que fez crescer a rivalidade entre as torcidas. A última final entre Flamengo e Palmeiras ocorreu há mais de 20 anos, na Copa Mercosul 1999, e teve o Rubro-Negro como grande vencedor.