Felipão abre os bastidores no Resenha de como ‘perdeu o grupo’ no Chelsea e precisou ‘chutar o balde’

Luiz Felipe Scolari reviveu os problemas que teve no Chelsea no Resenha ESPN que vai ao ar nesta quinta-feira, às 23h (de Brasília), na ESPN Brasil e no ESPN App. Segundo Felipão, tudo começou depois de conversas com Didier Drogba e Nicolas Anelka.

“Eu tive uma célebre reunião. O Drogba estava voltando de lesão no joelho, tinha ficado praticamente três meses fora. Ele vinha jogando com o joelho infiltrado, eu não queria. Aí eu coloquei o Anelka, grande jogador. Ele foi lá, fez gols, é goleador, mas eu tinha que montar uma situação, porque o Drogba também é ótimo jogador”, lembrou.

“Então eu faço uma reunião, traço plano de trabalho e dentro dessa equipe eu coloco dois pontas de lança saindo, Anelka por um lado e Drogba pro outro. Aí vejo se um deles poderia voltar numa marcação do volante”, seguiu.

“O Anelka disse: ‘Eu não volto, não tenho essa característica’. Ele era reserva absoluto, virou titular, goleador, não queria tirar ele do time. Eu engasguei e falei: ‘Vou parao outro lado’. Falei com Drogba, e ele também falou: ‘Eu não faço isso aí’. Começa uma sensação de que, no outro jogo, eu começo, mas não tem retorno.”

“Nosso time tinha classificado na Champions League, na Copa da Inglaterra ou na outra copa, a gente estava em primeiro ou segundo lugar no campeonato (Inglês). Começa a ter problema, e aí eu e o Murtosa vemos algumas coisas e pensamos: ‘que trairagem’.”

Foi neste momento que, segundo Felipão, foi preciso “chutar o balde”. O técnico também lembrou que teve Brendan Rodgers, hoje no comando do Leicester City na Premier League, como auxiliar. E que sua saída também teve influência no ambiente. Veja o relato completo do brasileiro no vídeo acima.

