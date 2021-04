Felipão conta no Resenha como foi ‘negociação’ com astros da seleção brasileira por cerveja antes da final da Copa de 2002

Cerveja às vésperas de uma final de Copa do Mundo ajuda ou atrapalha? Para a seleção brasileira de 2002, no caminho de encarar a Alemanha no Japão, deu tudo mais do que certo… A história foi relembrada por Luiz Felipe Scolari, o Felipão, no Resenha ESPN que vai ao ar nesta quinta-feira, às 23h, na ESPN Brasil e no ESPN App.

“Os meus jogadores estavam lá, felizes, e eles já queriam ir pro hotel pra tomar uma cervejinha. E aí eu disse: ‘Não, não vai acontecer nada’. Falei com doutor Américo (Faria) sobre como podia ser feito: ‘Doutor, então vamos fazer o seguinte: vou conversar com Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo…’ Conversei com eles e expliquei porque que eu não queria ficar.”

O “impasse” aconteceu depois da semifinal contra a Turquia, vitória por 1 a 0, com o famoso gol de bico de Ronaldo, em Saitama. A decisão, contra a Alemanha, aconteceria quatro dias depois, em Yokohama. Felipão queria viajar logo.

“Então, professor, dá pra colocar uma caixinha de cerveja no ônibus pra gente ir tomando, ir conversando”, lembra o que ouviu o treinador. “Falei: ‘Tá bom, vou pensar’. Aí conversei com Dr. Runco (médico): ‘Posso liberar 24 latinhas?. Ele falou: ’24 não dá, Felipe. Para com isso, tem que ser umas oito caixas’. Aí fechamos em cinco caixas.”

“Chegamos no hotel no outro dia, em Yokohama, todo mundo descendo quietinho, pronto pra dormir. Era isso que eu queria”, relembrou Felipão (para ver a história completa do diálogo com os atletas, assista no vídeo acima).

