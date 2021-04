Felipe Andreoli aposta na saída de Rodolffo do BBB21, e Ana Maria Braga discorda · .

Durante participação no Mais Você desta terça (6), Felipe Andreoli revelou que apostou 50 reais na saída de Rodolffo Matthaus do BBB21, que exibirá o resultado do paredão entre o sertanejo, Caio Afiune e Gilberto Nogueira hoje à noite. Entretanto, Ana Maria Braga discordou do palpite. “Rapaz, tenho minhas dúvidas!”, declarou a apresentadora da Globo.

Após comentar as principais notícias do esporte, Andreoli decidiu comentar sobre o Big Brother Brasil antes de se despedir. “Eu gosto de vir aqui pré-BBB porque eu já deixo pra Ana Maria [meu palpite]. Outro dia eu falei que você ia tomar café com o Projota, né? E você sabe que amanhã o café é com o Rodolffo”, brincou o apresentador, sobre o quadro Café com o Eliminado.

“Rapaz, eu tenho as minhas dúvidas sobre com quem será o café da manhã amanhã”, disse a loira. “É? Eu já deixei cinquentinha aí, a minha apostinha que o Rodolffo vai dançar! É esporte! Esporte nacional o BBB”, completou o marido de Rafa Brites.

“Esperemos pra ver! Eu aposto mais cem [reais] com você que você tá errado!”, rebateu a titular do Mais Você. “Eita!”, reagiu Andreoli. “Eita nós! Vamos nessa?”, brincou a comunicadora. “Vamos ver amanhã, então. Vou cobrar aqui se eu ganhar, hein?”, finalizou o titular do Globo Esporte, encerrando sua participação no programa.