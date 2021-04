Felipe Conceição comemora evolução do Cruzeiro: “Estamos no caminho certo”

Depois da vitória por 2 a 0 contra o Coimbra nesta quarta-feira, o técnico Felipe Conceição falou do jogo do Cruzeiro e se disse feliz pelo jogo coletivo da equipe.

“Feliz pelo desempenho, pela vitória, confiança e crescimento dos atletas individualmente. Acho que estamos no caminho certo e demonstramos hoje pela consistência e crescimento de algumas coisas. Cada jogo colocamos algo a mais nessa construção e estamos no caminho certo, sabendo que tem muito trabalho ainda pela frente e que estamos longe de estar no nível ideal”, analisou.

O próximo adversário do Cruzeiro é o seu maior rival, o Atlético-MG. O Galo é o primeiro colocado da competição e vai ao Mineirão com status de favorito.

“Domingo é um clássico. Vamos entrar para vencer, mas sabemos que do outro lado tem um processo de longo prazo, um investimento maior e se consideram favoritos. Vamos para um jogo sabendo do significado do Cruzeiro para um clássico como esse, que para a cidade. Vamos buscar a vitória com todo o respeito ao adversário”, concluiu o comandante da Raposa.

Autor do segundo gol do Cruzeiro, Felipe Augusto saiu do banco de reservas e conseguiu garantir a vitória de sua equipe. Ele falou de sua busca por um lugar na equipe titular.

“É bom. Competitividade sadia dentro do grupo. A gente tenta entrar e ajudar. A gente vem jogando bem, mas vinha sofrendo na reta final das partidas. Conseguimos definir no fim de jogo. Quero dedicar à minha família, minha esposa Sabrina, meu filho Augusto e, agora quando eu chegar em casa, vou saber se quem vai vir agora é menino ou menina”, afirmou ao Globo Esporte.