Felipe Conceição é ‘contrariado’ e vê reservas resolverem no Cruzeiro; Pottker ressurge na Raposa

O Cruzeiro vive um momento nunca antes visto em sua rica e vitoriosa história. Com grandes problemas financeiros, o Maior de Minas não conseguiu se manter na elite do futebol brasileiro e foi rebaixado em 2019 e em 2020 não conseguiu o retorno à Série A por ainda não ter se reestabelecido. Durante esse período, alguns técnicos passaram pela Toca da Raposa.









A “bola da vez” é Felipe Conceição, que fez um bom trabalho no Guarani e aceitou o desafio de comandar o Cabuloso. No entanto, vem tendo dificuldades em implantar seu estilo de jogo no time mineiro e os resultados não estão saindo como esperado. Em oito jogos no Campeonato Mineiro deste ano, o Cruzeiro venceu quatro, empatou duas e foi derrotado em duas oportunidades.

Uma dessas vitórias, inclusive, aconteceu na última quarta-feira diante do Coimbra, por 2 a 0. O que chamou atenção é que um dos gols foi marcado por William Pottker, que veio do banco de reservas. De acordo com informações do portal Esporte News Mundo, metade dos oito gols marcado pelo Cruzeiro, quatro foram feitos por atletas que vieram do banco de reservas.

Enquanto os titulares Cáceres, Manoel, Marcelo Moreno e Rafael Sóbis mexeram no placar uma vez cada, os suplentes Marcinho, Felipe Augusto (duas vezes) e Pottker também anotaram seus tentos. Além dos gols dos reservas, as finalizações da Raposa aumentam no segundo tempo, segundo dados coletados no site de desempenho FootStats.

Na etapa inicial, os comandados de Conceição já chutaram ao gol 51 vezes. Já na etapa final, o Cruzeiro soma 81 finalizações. O rodízio no time também coopera com isso, tendo em vista que alguns atletas ora começam jogando e ora ficam como opção na reserva. O próximo compromisso do Cabuloso é o clássico diante do Atlético, domingo 11, no Mineirão.