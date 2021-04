Felipe Conceição elogia o time do Cruzeiro após goleada e projeta confronto contra o América-MG

Na tarde deste domingo (25), o Cruzeiro obteve uma vitória categórica sobre o Patrocinense pelo Campeonato Mineiro. A equipe venceu pelo placar de 4 a 0, com William Pottker sendo o principal destaque: ele balançou as redes duas vezes. Com isso, a Raposa garante vaga nas semifinais e terá pela frente o América-MG.









Em entrevista coletiva, o técnico Felipe Conceição elogiou a performance da equipe: “Fizemos um bom jogo e, além disso, demonstramos a força do elenco. A gente trabalha diariamente, respeitando todos os atletas, tentando trabalhar todos os dias de maneira igual, que todos tenham o mesmo conteúdo, e isso a gente acredita muito que seja um dos sucessos de uma equipe”.

Sobre William Pottker, que teve uma ótima atuação como centroavante, o treinador fala como decidiu escalá-lo na posição: “Houve sim uma conversa com ele. Houve sempre a disponibilidade de ele atuar ali, e demonstrou o potencial para atuar nessa posição, que a gente já conhecia”.

Quanto ao confronto diante do América-MG, Conceição não vê nenhum dos times como principal candidato à vaga na decisão: “A questão de favoritismo é muito da imprensa, da torcida, do externo. Acho que o futebol se resolve dentro de campo. É lógico que o América tem um processo de médio e longo prazo. Isso dá uma solidez, dá uma consistência”.

A outra vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro será decidida entre o Atlético-MG, que terminou a fase de classificação como líder, e o Tombense, que chegou à rodada final em quarto lugar, tendo perdido apenas uma vez.