Felipe, ex-jogador de Vasco, Flamengo e Fluminense, é anunciado como técnico do Bangu

Ex-jogador de Vasco, Flamengo e Fluminense, Felipe Loureiro vai voltar a se aventurar no futebol carioca, mas agora como treinador. Nesta terça-feira, ele foi anunciado como novo técnico do Bangu até o fim desta temporada.

– É com prazer que anunciamos Felipe Loureiro, 43 anos, carioca da gema, como novo técnico do Bangu. Com 17 anos de uma carreira vitoriosa como jogador, mais quatro anos como técnico, gestor e coordenador, ele chega credenciado para ser mais um integrante do “nosso país Bangu”.

Após uma fraca campanha no Carioca, o Bangu não conseguiu se classificar à Taça Rio, pois terminou a Taça Rio na penúltima colocação, com seis pontos em 11 jogos.

Assim, Felipe tem o objetivo de focar o trabalho na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Essa será a segunda experiência dele como técnico. A anterior ocorreu em 2017, quando comandou o Tigres-RJ, sendo auxiliado pelo ex-companheiro de Vasco Pedrinho.