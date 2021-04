Felipe Jonatan completará 100 jogos pelo Santos contra o San Lorenzo: “Um privilégio enorme”

Felipe Jonatan deve iniciar a partida desta terça-feira contra o San Lorenzo e, assim, completar 100 partidas com a camisa do Santos. Titular absoluto do Peixe desde o ano passado, o lateral-esquerdo não esconde a felicidade por alcançar a marca expressiva pelo clube da Vila Belmiro.

“Somente o fato de eu defender um clube da grandeza do Santos, por si só, já é especial. Alcançar uma marca significativa como essa, de 100 partidas, em tão pouco tempo, então, nem se fala. É um privilégio enorme. Não pensei duas vezes quando surgiu a possibilidade de vir pra cá e, realmente, não poderia ter feito uma escolha melhor”, afirmou o jogador.

“Estou muito feliz e acredito que esse está sendo o meu melhor momento como atleta. Seguirei trabalhando duro para retribuir o carinho que recebo de todos os santistas desde o meu primeiro dia aqui. Espero seguir vestindo essa camisa por mais tempo e continuar ajudando o time a conquistar títulos”, completou.

Felipe Jonatan também destaca que o Santos precisa entrar em campo atento na terça-feira, visto que o San Lorenzo tem qualidade e ainda está vivo na disputa.

“Conseguimos um excelente resultado fora de casa e que, inegavelmente, nos dá uma vantagem, mas sabemos que não tem nada definido. O San Lorenzo provou que tem um bom time e, por isso, precisamos entrar em campo com a mesma concentração que tivemos lá na Argentina. Será mais uma partida dura e, para conseguirmos passar, precisamos manter o mesmo nível de atuação e o foco dos últimos jogos”, finalizou.

Felipe Jonatan chegou ao Santos em 2019, quando Jorge Sampaoli comandava a equipe. Desde então, o lateral-esquerdo já disputou 99 partidas, marcou quatro gols e deu seis assistências.