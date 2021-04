Felipe Jonatan recebe homenagem do Santos após completar 100 jogos pelo clube

A partida do Santos contra o San Lorenzo foi especial para Felipe Jonatan. O lateral-esquerdo completou 100 jogos com a camisa do Peixe e, nesta quinta-feira, recebeu uma homenagem do clube, com uma placa personalizada e uma camisa com o número “100” nas costas.

A homenagem foi entregue pelo treinador Ariel Holan. Felipe Jonatan não escondeu a felicidade por atingir a importante marca pelo clube da Vila Belmiro.

“Desde que cheguei no clube, sempre falo nas minhas entrevistas que é um sonho. Me deparo todos os dias que estou numa grande equipe, conhecida no cenário mundial. Estava ansioso para chegar na marca, e só tenho que agradecer a Deus, toda a torcida, o elenco e a comissão técnica”, afirmou o jogador.

Nosso professor sempre fazendo questão de participar das homenagens! 🥰 pic.twitter.com/t9TAyVolLz — Santos Futebol Clube (@SantosFC) April 15, 2021

Felipe Jonatan foi contratado pelo Santos em 2019, tornando-se rapidamente peça fundamental da equipe. Em 2020, o lateral-esquerdo foi o jogador do elenco que mais vezes entrou em campo, tendo participado de 50 das 52 partidas do time. Ao todo, o jogador já marcou quatro gols.

“Sou um cara que me cuido muito, procuro sempre estar concentrado nos treinamentos com meus companheiros, para estar bem apto para as partidas. Conquistei esse objetivo, espero estar jogando mais durante as temporadas e atingindo novas metas com a camisa do Santos”, finalizou.