Felipe Melo e Bigode ‘apertam’ Jaílson no orçamento e R$ 1,5 milhão pesa no Palmeiras; goleiro não terá contrato renovado

Após encaminhar a renovação com o goleiro Vinícius Silvestre, o Palmeiras tem mais três pendências para resolver a curto prazo. O diretor-executivo de futebol do Verdão, Anderson Barros, está analisando as situações de Jailson, Felipe Melo e Willian, que também têm contrato expirando em dezembro. De acordo com apuração do site GloboEsporte.com, somente o arqueiro de 39 anos não terá o vínculo ampliado na Academia de Futebol.









A renovação com Vinícius, que vem atuando com frequência no Campeonato Paulista, joga contra a permanência de Jailson. Na avaliação da alta cúpula do Palmeiras, o elenco de Abel fica equilibrado com o titular Weverton e o jovem da base como reserva direto. Assim, o camisa 42 deve cumprir seus últimos meses no Verdão e, para muitos, pendurar as chuteiras. Ele vai completar 40 anos de idade em julho.

O goleiro chegou ao Palmeiras ainda em 2014 vindo do Ceará. Após permanecer como terceira opção no Palmeiras, Jailson se destacou dois anos mais tarde quando defendeu a meta alviverde na conquista do Campeonato Brasileiro sob o comando de Cuca. Ele substituiu à altura o então titular Fernando Prass, que sofreu fratura no cotovelo e até perdeu os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Atualmente seu salário beira os R$ 150 mil, o que fará o Verdão desembolsar R$ 1,5 milhão até o fim da temporada.

Willian deve ter contrato renovado no Palmeiras mesmo com sondagem do Fluminense (Foto: César Greco)



Por outro lado, Felipe Melo e Willian devem ter seus contratos prolongados no Palmeiras. O atacante vem tendo sondagem forte do Fluminense, especialmente com o clube carioca de volta à Libertadores, mas Barros trata do assunto pessoalmente, em favor de mais tempo do “Bigode” no Verdão. Ele está no clube desde 2017 e já foi campeão brasileiro (2018), do Paulistão (2020), Copa do Brasil (2020) e Libertadores (2020).

No caso de Felipe Melo, a renovação deve caminhar pelo mesmo caminho. O volante é visto como fundamental na conquista da Libertadores e da Copa do Brasil – na última, foi impecável nos dois jogos contra o Grêmio. Em entrevista recente à ESPN, deixou claro que quer renovar para encerrar a carreira no clube que ama, mesmo com sondagens do Boca Juniors e de outros times do exterior.

Líder no time de Abel, Felipe Melo deve ter vínculo estendido no Palmeiras (Foto: César Greco)



O zagueiro Alan Empereur está emprestado pelo Hellas Verona, da Itália, até junho e é bem avaliado pelo Palmeiras. Abel vem gostando do desempenho do atleta e o clube tem a opção de compra no valor de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,7 milhões na cotação atual).