Felipe Melo e mais um devem ter contratos renovados no Palmeiras; Jailson e Luan Silva vão na contramão

Depois de perder dois títulos em um curto intervalo de tempo, o Palmeiras tenta focar na sequência da temporada para espantar o “fantasma” que ronda a Academia. Primeiro, o Verdão foi derrotado pelo Flamengo na final da Supercopa do Brasil. Na sequência não conseguiu superar o Defensa y Justicia-ARG na decisão da Recopa Sul-Americana.









Para piorar a situação, o Palestra ainda perdeu para o São Paulo, no Allianz Parque. As derrotas consecutivas geraram revolta na torcida palmeirense, que chegou a pichar os muros do CT com palavras de ordem, pedidos de demissão e avisos para o técnico Abel Ferreira. Em meio ao caos, o treinador cobrou reforços para a diretoria, que prometeu atender os pedidos.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras



Ainda sem conseguir as contratações pedidas pelo português, o Palmeiras trabalha internamente para garantir a permanência de atletas considerados importantes para o elenco. De acordo com informações do site ‘Palmeiras Online‘, quatro contratos estão na mesa da diretoria e são tratados de forma diferente.

Enquanto Felipe Melo e Willian devem ter seus vínculos ampliados, Jailson não deve assinar um novo contrato e deixará de vestir a camisa do Palmeiras. O caso do atacante Luan Silva é mais delicado. Ainda se recuperando de lesão, o jogador de 22 anos está com a sua situação indefinida. O atleta passou por cirurgia no joelho e não há prazo para retorno.

O empresário de Felipe Melo deixou bem claro. O Palmeiras não abre mão do jogador, que deve renovar. — Palmeiras Online (de ��) �������� (@palmeirasonline)

April 19, 2021





Ainda falando sobre Felipe Melo e Willian, a dupla recebeu sondagens de outros clubes brasileiros recentemente. O volante foi procurado pelo Internacional, que busca reforçar seu meio-campo para a disputa da Libertadores. O atacante, por sua vez, despertou o interesse do Atlético-MG, hoje comandado por Cuca, com quem já trabalhou no próprio Verdão.