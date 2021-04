Felipe Neto critica sertanejos por apoio a Bolsonaro e Zé Felipe rebate: ‘Lave a sua boca’

Não é de hoje que Felipe Neto tem se revoltado com a situação política no Brasil atualmente. Dono de vários movimentos nas redes sociais, o youtuber criticou os influenciadores e cantores sertanejos por não se posicionarem publicamente sobre as atitudes de Bolsonaro.

Foto: Reprodução

Durante uma live, Felipe Neto que falou sobre vários assuntos, inclusive sobre o momento em que recebeu policiais em casa quando agrediu verbalmente Bolsonaro. O youtuber também reclamou das diversas lives feitas pelos cantores sertanejos.

“Quero parabenizar à todos os artistas que usam seu espaço de maneira consciente. A todos cantores que andam na contramão disso tudo, perdendo campanhas publicitárias, perdendo dinheiro”, começou Felipe. “Agora, quantos estão em silêncio? Cadê os artistas sertanejos? Estão fazendo o quê? Tem gente morrendo e a única preocupação é livezinha enchendo a cara.”

O filho de Leonardo, o cantor Zé Felipe, não gostou das declarações de Felipe Neto durante a live e foi nas redes sociais rebater o comentário do youtuber: ‘Lava a sua boca’.