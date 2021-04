Felipe Prior tem celular ‘invadido’, e post confirma participação em No Limite · .

Felipe Prior surpreendeu seu público na tarde desta quarta-feira (7) ao anunciar que foi escalado para a quinta temporada de No Limite, que faz primeira apresentação em 11 de maio, na Globo. Vários seguidores comemoraram a suposta nova empreitada do arquiteto, mas tudo não passou de uma trollagem de Maurício Meirelles, que está prestes a estrear um programa de humor na RedeTV!.

“Hummmmm, olho de cabra? Será que eu vou gostar? Dia 12, vem aí”, dizia a legenda da publicação, que foi estampada com uma foto de Zeca Camargo, antigo apresentador do reality da Globo.

Ao ., Meirelles assumiu a culpa pela brincadeira. “Fui eu, me desculpa. É tudo zoeira. Ele acabou de sair daqui do estúdio, gravou uma participação no meu programa. Mas fui eu que fiz o post”, disse o humorista.

Prior foi convidado do quadro Webbullying, formato de sucesso que Meirelles lançou no teatro e que agora será fixo no Foi Mau, seu talk show de humor que estreia na próxima segunda-feira (12), na RedeTV!.

A publicação de Prior no Instagram tinha um indício de zoeira justamente por conta da data de anúncio da suposta participação do arquiteto em No Limite. Na parte em que diz “dia 12, vem aí”, há um desencontro de informações, já que a Globo anunciou como 11 de maio a data oficial da estreia de seu reality, que terá o comando de Andrá Marques.

O “dia 12” citado por Prior é, na verdade, a data da estreia do Foi Mau. “O Webbullying é apenas um dos quadros do programa. Temos 15 quadros no total, que serão apresentados de maneira rotativa, de acordo com o perfil do convidado da vez”, explicou o humorista.

Confira a trollagem de Meirelles em Prior, publicada no Instagram:

