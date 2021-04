Fenômeno nos anos 1990, nova versão do Aqui Agora durou apenas um mês em 2008 · .

Fenômeno da primeira metade dos anos 1990, o Aqui Agora voltava à grade do SBT há 13 anos. Mas o que era para ser uma arma da emissora para recuperar a vice-liderança perdida para a Record, acabou afundando ainda mais o ibope do canal e ficou pouco mais de um mês no ar.

Baseado no formato de um programa argentino, a primeira encarnação do Aqui Agora estreou em 20 de maio de 1991 prometendo ser “um jornal vibrante, uma arma do povo, que mostra na TV a vida como ela é”, de acordo com seu slogan.

Focado na cobertura policial, o jornalístico mostrava perseguições, tiroteios e sequestros, com manchetes em letras garrafais na tela. No time, repórteres como Gil Gomes (1940-2018) e Jacinto Figueira Júnior (1927-2005) –conhecido como Homem do Sapato Branco– fizeram o programa cair no gosto popular, alcançar excelentes índices de audiência e incomodar até a Globo.

Por outro lado, atraiu polêmicas com a exibição de um suicídio ao vivo e com um repórter se tornando refém de um bandido, entre outros casos.

Após diversas reformulações, com muitos altos e baixos, incluindo as passagens de Leila Cordeiro e Eliakim Araújo (1941-2016) e de Ney Gonçalves Dias no comando, o jornalístico foi tirado do ar em 6 de dezembro de 1997.

Periodicamente, a mídia anunciava que Silvio Santos pretendia voltar com o formato. O fato acabou se concretizando em fevereiro de 2008, quando a estreia foi anunciada para 3 de março daquele ano.

A apresentação era de Luiz Bacci, Herberth de Souza, Christina Rocha e Joyce Ribeiro. Nomes históricos da atração, como o repórter Celso Russomano e o meteorologista Feliz (1937-2008) estavam no projeto.

O clima era de otimismo. Albino Castro, diretor da atração, disse que a meta era chegar a 20 pontos de audiência a longo prazo. Mas, na realidade, não chegou nem perto disso –a média no período de exibição ficou em apenas 4,6 pontos.

DIVULGAÇÃO/SBT

Ivo Morganti e Christina Rocha no Aqui Agora

Ultimato de Silvio Santos

No dia 2 de abril de 2008, Daniel Castro noticiou na Folha de S.Paulo que Silvio Santos deu um ultimato para a equipe do programa: a audiência teria que subir para 8 pontos, senão a produção mudaria de horário ou sairia do ar. “Teria de crescer 74% para atingir a meta. Nem programas do próprio Silvio Santos, como o Tentação, têm esse Ibope”, informou o texto.

“Com o Aqui Agora, o SBT, em vez de disputar a vice-liderança com a Record, como pretendia, caiu para o quarto lugar no Ibope. O telejornal só ganhou do Brasil Urgente, da Band, na primeira semana de exibição. Depois, perdeu todas”, completou.

Antes disso, em 20 de março, Herberth de Souza foi demitido após problemas internos. Depois do ultimato, o dono do SBT não esperou muito. Trocou Bacci e Joyce por Analice Nicolau e César Filho, além de afastar colunistas e pedir mais reportagens policiais.

Não adiantou. Em 11 de abril de 2008, sem qualquer aviso prévio aos telespectadores, a segunda versão do Aqui Agora foi exibida pela última vez.

“Silvio Santos decidiu extinguir o Aqui Agora na noite de quinta-feira por considerá-lo caro e por não ter atendido à expectativa de audiência”, informou a Folha do dia seguinte.

Com o fim do telejornal, foram demitidos cerca de 40 profissionais, entre repórteres e produtores. “A equipe que produzia o telejornal ficou sabendo de seu fim, no início da tarde, pela Folha Online. Mas a medida já era esperada”, informou a reportagem.

Da equipe de apresentadores, Christina Rocha, que apresentou a primeira versão ao lado de Ivo Morganti, é a única que continua na casa até hoje, à frente do Casos de Família.

Bacci foi contratado pela Record em 2010 e, desde 2017, é o apresentador titular do Cidade Alerta; Herberth de Souza é âncora do programa RN Verdade, em Natal; Joyce Ribeiro apresenta o Jornal da Tarde, na TV Cultura; César Filho comanda o Hoje em Dia, na Record; e Analice Nicolau é colunista do Jornal de Brasília e faz lives no Instagram.