Feriado da Páscoa tem nove acidentes e dois óbitos nas rodovias de AL

O feriadão da Páscoa de 2021 teve menos óbitos que no mesmo período do ano passado. Neste ano, as rodovias estaduais registraram duas mortes no trânsito, enquanto que, em 2020, foram três. No entanto, o número de acidentes neste feriado foi maior que no ano passado. Foram 9 colisões contra 6 em 2020.

Segundo o relatório do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), durante todo o período de fiscalização, 1.746 veículos foram abordados, tendo sido aplicadas 810 autuações, além de 29 automóveis removidos por apresentarem irregularidades. Outros três motoristas tiveram a habilitação recolhida, uma ocorrência de embriaguez ao volante e uma prisão.

No feriado, conforme a polícia, foram registrados nove acidentes nas rodovias estaduais. Duas pessoas morreram em decorrência das colisões e outras quatro ficaram feridas.