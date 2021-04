Feriado de Tiradentes: Confira o que abre e fecha em São Paulo

A cidade de São Paulo não fez como outros municípios que anteciparam o feriado de Tiradentes, que se mantém nesta quarta-feira (21). Confira os serviços que irão funcionar e outros que tiveram o horário de funcionamento alterado.

A cidade continua na “fase de transição” do Plano SP, entre fases vermelha e laranja, ou seja, todos os serviços essenciais permitidos na fase vermelha continuam abrindo, além de outros segmentos. Ainda se aplica o toque de recolher entre 20:00 e 5:00 em todo o Estado, assim como o home office para atividades administrativas não-essenciais.









Instituições financeiras não funcionam nesta quarta-feira. Como é um feriado nacional, as agências ficam fechadas mesmo em municípios em que o dia foi antecipado. As áreas de autoatendimento funcionam, além dos internet e mobile banking.

1 ano de:

“Nossa nem lembrava que hoje era feriado” — loreninha (@lorenaeltz)

April 21, 2021





Contas de consumo e carnês que vencem no dia 21 podem ser pagos no dia 22, sem multa. Os tributos normalmente já possuem datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

Certas unidades de saúde irão funcionar nesta quarta-feira para vacinação. As unidades da UBS funcionam normalmente, das 7:00 às 19:00. Já o rodízio municipal funciona normalmente. O de caminhões ficará suspenso durante o feriado.

Os serviços do Poupatempo continuam sendo oferecidos através do portal e do app Poupatempo Digital. Não haverá aula presencial. Parques municipais continuam fechados até sexta-feira. Atendimento presencial nos espaços culturais continuam fechados durante a fase de transição.