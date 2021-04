[FERIADO]: Semana Santa: o que pode e o que não pode fazer?

Em 2021, a Semana Santa acontecerá entre os dias 2 e 4 de abril. Conhecida como “Sexta-feira santa”, o dia da “Paixão de Cristo” é aquele no qual Jesus Cristo foi crucificado, sucedendo a “Última Ceia”, que aconteceu na quinta. Já o domingo é o dia da ressurreição, de acordo com as crenças da Igreja Católica.









Na sexta-feira, os praticantes da religião católica não costumam comer carne, em respeito ao derramamento de sangue de Jesus Cristo. Portanto, é o dia em que receitas com diferentes peixes e frutos do mar são feitas no almoço em família que costuma acontecer. Veja aqui opções de receitas para se fazer.

No domingo, é comumente feita uma celebração, para comemorar a ressurreição de Jesus Cristo após ele ter sido crucificado. Um dos símbolos da Páscoa é o coelho, por conta da fertilidade. E, fora do âmbito religioso, costuma-se presentear as pessoas com ovos de chocolate, que são vendidos em grande quantidade nessa época do ano.

Governo de São Paulo anunciou a prorrogação da fase emergencial (Foto: Reprodução/Twitter)



Por conta do momento de restrições que vivemos no estado de São Paulo, não é recomendado viajar nem encontrar pessoas que não moram contigo. Em entrevista coletiva realizada hoje, no Palácio dos Bandeirantes, o governo estadual prorrogou a fase emergencial até o dia 11 de abril do combate à pandemia de Covid-19.

Seguem fechados bares, restaurantes, academias e demais serviços não-essenciais. Além disso, foram antecipados outros feriados municipais, que ocorrerão no decorrer da próxima semana. Veja a lista completa aqui.