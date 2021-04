Fermentação: Tópicos importantes sobre o processo

A fermentação compreende uma das etapas da respiração anaeróbica, por onde as células obtêm energia química para as atividades funcionais do metabolismo.

Os humanos usam a fermentação para produzir diversos produtos para consumo. Podemos citar por exemplo o processo de fermentação na preparação de pães, iogurte, cerveja, vinho, rum, entre outros.

A fermentação possui grande importância e por isso poderá aparecer em questões de vestibulares de todo país e no Enem. Por isso acompanhe o artigo e saiba mais sobre o assunto!

Fermentação: O que é?

No processo de fermentação ocorre somente a primeira etapa da respiração celular, ou seja, a glicólise.

Ademais, nessa fase acontece a quebra da molécula de glicose em duas de piruvato, assim como a formação de duas moléculas de ATP e duas de NADH.

Além disso, para que a energia guardada nas ligações químicas da glicose seja liberada, será necessário o surgimento de várias oxidações.

De certo, as moléculas acabam oxidadas por conta da perda de elétrons, quando entram em contato e reagem ao oxigênio.

Contudo, na oxidação da glicose os hidrogênios presentes nas moléculas são retirados, sem mesmo terem contato com o oxigênio. Ademais, a desidrogenação acaba catalisada pelas enzimas desidrogenases.

Vale destacar também que elas possuem uma coenzima denominada de “NAD” que possui átomos de hidrogênio retirados da glicose.

Os organismos anaeróbicos facultativos conseguem realizar respiração aeróbica ou anaeróbica. Dessa maneira, quando falta escassez, ocorre a fermentação através de um processo alternativo.

Ou seja, podemos citar como exemplo o que acontece com o levedo da cerveja e as células musculares do corpo humano.

Em contrapartida, no caso dos anaeróbios estritos ou obrigatórios não possuem enzimas para realizar etapas da respiração aeróbica, sendo assim, muitos podem morrer na presença de oxigênio. Por conta disso, necessariamente devem realizar o processo de fermentação.

Tipos de fermentação

O tipo de fermentação irá depender das enzimas que os organismos possuem. As enzimas devem ser utilizadas sendo respeitado o tipo de produto final, como por exemplo: álcool etílico, ácido lático, ácido acético e butírico.

Fermentação alcoólica

Durante a fermentação alcoólica, após a glicólise o piruvato perde carboxilas, recebendo átomos de hidrogênio.

Dessa maneira, forma-se o álcool etílico ou etanol. Vale destacar que o processo acaba catalisado pela enzima álcool desidrogenase.

Ou seja, o processo de fermentação é primordial para que a produção de bebidas alcoólicas aconteça como por exemplo a cerveja, o vinho, o rum, o uísque, entre outros.

Fermentação lática

Ocorre durante a respiração aeróbica, decorrendo na produção do ácido lático, também conhecido como fermentação lática.

A enzima lactato desidrogenase abaixa o volume de piruvato dando origem ao lactato.

O processo acontece por meio de lactobacilos ou bactérias do ácido lático que podem estar presentes em intestinos de animais, em plantas, no solo ou na água.

Esse tipo de bactéria acaba sendo muito utilizada na fermentação do leite para fabricar iogurtes, coalhadas, entre outros.

Por fim, ela também acontece quando tem-se um esforço muscular extremo. Desse modo, as fibras trabalham sem parar e a quantidade de oxigênio fica insuficiente, realizando a respiração anaeróbica. Assim o ácido lático cresce e produz dor bastante comum nessa situação.

