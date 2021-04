Fernando Pacheco pode estar a caminho do Bahia

A chegada de uma série de reforços no Fluminense fez com que a diretoria aceitasse negociar alguns jogadores do atual elenco. O primeiro foi o meia Michel Araújo, que foi emprestado ao futebol árabe.

Outro que deve sair é o atacante Fernando Pacheco. O peruano perdeu espaço no elenco após a chegada do técnico Roger Machado e também pode ser emprestado.

Nesta quinta-feira, os rumores são do interesse do Bahia em contar com Pacheco. O atacante ficaria no clube baiano até o fim de 2021, com opção de compra.

O Bahia pode ficar com Pacheco em 2022 após o pagamento de US$ 350 mil (aproximadamente R$ 2 milhões) por 25% dos direitos econômicos do jogador.

Fernando Pacheco chegou ao Fluminense no início da temporada passada. Com a camisa tricolor, o peruanos teve altos e baixos. Além disso, conviveu com algumas lesões que atrapalharam uma sequência maior em campo.