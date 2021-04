Ferreira foi feirante, ganhava R$ 40 por fim de semana e quase largou carreira antes de brilhar

Quando Ferreira pega a bola pelo lado esquerdo do ataque, o torcedor do Grêmio se levanta. Não mais na Arena do Grêmio, mas agora em qualquer casa espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Insinuante e driblador, o jovem nunca abaixa a cabeça, não teme os rivais e faz o que o brasileiro tem de melhor: a ginga.

“Ele é do futebol de dribles, de rua, brasileiro mesmo. Sempre teve isso no seu jogo. Ferreira é uma exceção no futebol atual”. Quem fala é Pablo Bueno, empresário do jogador e que praticamente “salvou” a carreira do atual número 11 do Grêmio.

Ferreira é uma das esperanças do time gaúcho para reverter a derrota sofrida para o Independiente Del Valle por 2 a 1 na 3ª fase da Conmebol Libertadores. O jogo da volta, na Arena do Grêmio, acontece nesta quarta-feira, às 19h15, com transmissão da Fox Sports.

Titular absoluto na temporada de 2021, Ferreira não teve esse mesmo prestígio antes. De infância humilde, o jovem de 23 anos quase abandonou o futebol para ajudar a família e teve no Grêmio seu último teste. Deu certo.

Ferreira com a camisa do Grêmio Getty

“Ele fez um teste no Grêmio e o Francesco Barletta (diretor da base em 2017) gostou dele e resolveu apostar, acredito que ali foi a grande sacada”, comenta Pablo.

De Dourados, no Mato Grosso do Sul, Ferreira trabalhou na feira. Aos finais de semana, fazia o trabalho duro e acordava logo cedo, quando nem o sol brilhava. Foram três anos na função, dos 13 aos 16.

“Ele trabalhava na feira com um vizinho para ajudar a mãe em casa. Dos R$ 40,00, dava R$ 25,00 para a mãe dele. Vendia alface, de tudo. Acordava às 4 da manhã… Ele faz tudo para a família dele”, lembra Pablo.

O caminho não foi fácil para “Ferreirinha”. O ponta foi emprestado várias vezes antes de receber o ultimato. No Aimoré, em 2019, pouco conseguiu atuar por conta de uma fascite plantar. Passou por um tratamento intensivo, com direito até a células-tronco. Voltou para o Grêmio sem espaço, mas foi com Thiago Gomes, técnico do time de aspirantes do Tricolor, que Ferreira desabrochou.

O comandante bancou o jogador e começou a escalá-lo, mesmo com a direção gremista já não tendo mais o atleta nos planos. Ferreira brilhou. Foram 11 gols, artilharia do Brasileirão de Aspirantes e o vice-campeonato.

“O Thiago Gomes gostava muito dele. Mesmo com o Grêmio não querendo ele, o técnico o colocou para jogar e deu oportunidades. Foi contra a vontade do diretor e o Ferreira arrebentou. Foi para o profissional e mostrou o mesmo futebol dos aspirantes. Agora ninguém segura mais”, adiciona Pablo.

Confiança do professor Renato

Hoje, Ferreira é mais um dos talentos surgidos da base do Grêmio. O jovem pode seguir o caminho de Pedro Rocha, Everton “Cebolinha” e Pepê. Mas para conquistar a confiança de Renato Gaúcho, o percurso não foi simples.

“Ele (Renato) ensina a pescar, não dá o peixe pronto já, mas ele gosta muito do Ferreira, pegou para cuidar. Botou para jogar e deu a confiança que ele precisava”, revela Pablo

Em 2021, já são nove jogos e quatro gols. Na Libertadores, Ferreira balançou as redes nos dois jogos contra o Ayacucho, do Peru. Espera repetir a dose contra o Del Valle.

“Teve um dia que o Renato chegou no Ferreirinha e disse: ‘Agora é contigo!’ e deu a 11 para ele. O Ferreira até ligou para comemorar”, destaca o empresário.

“Agora é contigo!”. É isso que espera o torcedor gremista nesta quarta-feira. Que o menino de origem humilde, da persistência nas feiras e testes, faça a diferença mais uma vez dentro do campo.