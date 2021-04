Ferroviária x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Mesmo que não venha convencendo dentre de campo, o Corinthians segue em uma série invicta de 10 jogos, que pode chegar a 11 nesta terça-feira (13), quando o Timão volta a campo 48 horas após o seu último compromisso, a vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, em Campinas, neste domingo (11), em jogo adiantado da 11ª rodada do Campeonato Paulista.

No próximo compromisso, o time do Parque São Jorge atuará novamente fora de casa, dessa vez contra a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela nona rodada do Estadual.

A Locomotiva está há quase um mês sem jogar. O último compromisso foi no dia 14 de março, onde foi derrotada por 2 a 0 pelo Palmeiras, no Allianz Parque, pela quarta rodada do Paulistão.

Para o duelo desta terça-feira (13), o técnico corintiano, Vagner Mancini, deve levar uma escalação inicial alternativa, já que no treino desta segunda-feira (12) os titulares contra o Bugre fizeram apenas uma atividade regenerativa na parte interna do CT Joaquim Grava.

FERROVIÁRIA X CORINTHIANS

Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Data/Horário: 13 de abril de 2021, às 20h

Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Evandro Melo Lima (Sp)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Onde acompanhar: Premiere, tempo real do L! e em áudio na parceira LANCE!/Voz do Esporte

FERROVIÁRIA

Saulo; Diogo Mateus, Mateus, Xandão e Igor; Meritão, Vinicius Zanocelo, Renato Cajá e Everton; Marques e Bruno Mezenga. Técnico: Pintado

Desfalques: –

Pendurado: Bruno Mezenga

CORINTHIANS

Cássio; João Victor (Bruno Méndez), Jemerson, Raul Gustavo (João Victor ou Léo Santos) e Lucas Piton; Xavier e Camacho; Otero, Luan e Léo Natel; Jô

Desfalques: Mateus Vital (recuperação de artroscopia) e Guilherme Biro (lesão na coxa), Danilo Avelar, Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan (cirurgia no joelho).

Pendurado: Cauê