Festa do BBB21 tem desconfiança, armadilha e solidão; confira o resumo · .

A festa do BBB21 começou emocionante para Camilla de Lucas nesta sexta-feira (9). A sister se animou ao ver a cantora Iza e caiu no choro. Pocah, por outro lado, deixou as lágrimas virem mas por tristeza, e chegou a dizer que gostaria de ir embora do programa por estar solitária. Viih Tube armou planos para atrapalhar o voto do líder Caio Afiune, e Juliette Freire revelou usando “códigos” que está desconfiada de certas pessoas.

Após o término da apresentação musical, que fez Camilla gritar e quase passar mal, Pocah se isolou e foi consolada por Caio. “Quero ir embora”, disparou ela.

Durante a conversa, a funkeira também pediu para ser indicada ao paredão pelo fazendeiro. Ele negou o pedido, e ela lamentou o momento de tristeza que vem enfrentando no confinamento. “Não me sinto bem-vinda. É solidão, sei lá, não sei te explicar, é muito ruim.”

Depois de falar com a cantora, Caio revelou a Arthur Picoli o pedido que havia sido feito pela sister. “Falei pelo amor de Deus, Pocah, vamos tentar mais um pouco”, contou ele sobre o papo.

Em outro canto da casa, Thaís Braz falou com Viih Tube sobre a indicação do líder e afirmou que está na mira do rei da semana. “Vai me indicar mesmo, ele tá muito estranho comigo, ele não tá conseguindo olhar no meu olho”, opinou a dentista.

A youtuber, então, afirmou que terá uma conversa com Caio ainda neste sábado e repassará qualquer informação que possa beneficiar a amiga. “Eu te conto”, prometeu ela.

Durante a madrugada, além de disponibilizar jogos virtuais, a produção do programa também repetiu a dose do ano passado e trouxe mensagens de internautas em um telão.

Já na área interna da casa, Juliette parou para refletir sobre certas companhias do jogo. Sem citar nomes, a advogada disse que tem percebido algumas atitudes suspeitas de outros participantes. “É muito código”, reclamou João Luiz Pedrosa sobre o mistério da paraibana.

Na pista, Gilberto Nogueira questionou sobre o romance de Thaís com Fiuk. A sister explicou que não sabe se a relação terá futuro. “Mas tu tá certa, tem que esperar mesmo”, aconselhou o economista.

Durante o papo, o pernambucano ainda brincou com a falta que vem sentindo de se relacionar com alguém. “Eu tô numa abstinência, amiga. Querendo agarrar os dummys.”

Enquanto os outros participantes dançavam, Viih Tube voltou a falar sobre a indicação de Caio. A youtuber explicou que pretende ficar plantada em frente ao big fone para indicar Thaís à berlinda, para que ela tenha a possibilidade de participar da prova de bate e volta.

Confira alguns momentos da festa:

A REAÇÃO DA CAMILLA AO VER A IZA 🆘 #BBB21pic.twitter.com/B9wBk4qGn3

— Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) April 10, 2021

O Gil me representa muito ao ver a Iza ao vivo e a cores 🗣🗣 #PicPayNoBBB21

pic.twitter.com/PYwY9f80ga

— Gilberto Nogueira 🎓 (@gilnogueiraofc) April 10, 2021

A tour da saudade daquilo pic.twitter.com/wxSqLq8fDj

— anna dinoá (@ohxuliette) April 10, 2021

A Camilla surtando com os tweets aparecendo no telão 🗣 #BBB21#PicPayNoBBB21pic.twitter.com/AUhH7raYpi

— Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) April 10, 2021

Gil e Juliette performance Bad Romance da Lady Gaga SÃO OS MAIORES #PicPayNoBBB21#BBB21pic.twitter.com/YtrRaFZWl4

— Myuna (@myunablue) April 10, 2021

Caio viu que Pocah estava triste e foi falar com ela e ela disse que quer ir embora e ele começou a motivar ela a não desistir que ela precisa tentar. Caio continua agora com ela apoiando! 😭❤️ #BBB21 (Reprodução: Rede Globo/Globoplay) pic.twitter.com/nL23mHEB9U

— Portal Caio Afiune 🤠 (@portalcafiune) April 10, 2021

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre BBB21

Saiba tudo que está rolando no BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#34 – Escala de ranço: Quem são os favoritos e os cancelados do top 10 do BBB21?” no Spreaker.