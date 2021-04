Festa do BBB21 tem mudança de jogo e ‘torta de climão’; veja o resumo · .

A noite de sexta-feira (16) começou com um show de Simone e Simaria no BBB21. Animados, Arthur Picoli e Fiuk se aproximaram bastante. Até dias atrás eles eram rivais no jogo. Caio Afiune passou a madrugada desesperado com teorias sobre o próximo paredão. Já Gilberto Nogueira ficou bastante incomodado com o comportamento de Viih Tube, que é a líder da semana.

Após o término da apresentação das coleguinhas, Arthur conversou com Camilla de Lucas sobre sua fama de briguento. O instrutor de crossfit explicou que está tentando mudar e também disse que não é uma pessoa agressiva do jeito que outros participantes pensam. “Eu nunca briguei em festa”, afirmou o fortão.

Fiuk teve dois momentos de emoção durante a noite. Primeiro, o músico falou sobre sua amizade com Gilberto. “Única pessoa que me acolheu”, desabafou o músico. Em seguida, ele chorou na sala ao falar que se sente excluído da convivência com outros confinados.

Não demorou muito para o irmão de Cleo se animar. Depois de um tempo, ele começou a “rodear” Juliette Freire. A advogada deu um cheiro no pescoço do famoso, e ele pediu para dormir na cama de casal com a sister. “Sai, tentação!”, respondeu a paraibana.

O filho de Fábio Jr. também se divertiu bastante ao lado de Arthur, seu grande desafeto da casa. Os dois realmente resolveram deixar as brigas de lado e prometeram conviver em harmonia.

Juliette ficou feliz em ver a união de Fiuk e Arthur e elogiou o instrutor de crossfit pelo momento “paz e amor” na reta final do reality show. “Eu só quero ficar de boa até o final desse programa”, explicou o capixaba.

Revolta e medo no confinamento

Se a alegria reinava em um canto da casa, para Gilberto, a história foi outra. O economista ficou bastante irritado ao perceber que estava sendo ignorado por Viih Tube, a líder da semana. Na mira da youtuber, o pernambucano reclamou da situação. “Não olha nem na minha cara. O que eu fiz para essa menina?”, questionou o brother a Fiuk.

Do lado de fora, Viih confirmou para Juliette que pretende indicar Gil ao paredão. A advogada aconselhou a amiga a fazer o que sente que é certo no momento. “Não é minha prioridade mais”, justificou a loira.

O assunto paredão também não saiu da boca de Caio. O fazendeiro está crente de que haverá uma berlinda surpresa e apostou que ele, Gilberto e Fiuk já estão emparedados.

“Talvez libere a votação só amanhã e vai ser só 24 horas. Não tem lógica a gente passar de domingo do jeito que estamos na Xepa”, opinou o goiano, que também reclamou da pouca comida disponível para os próximos dias.

Antes de dormir, o fazendeiro voltou a especular sobre os próximos acontecimentos do jogo. Ele acredita que a produção irá preparar uma surpresa envolvendo o quarto branco. “[Vão dizer] ‘Veste qualquer roupa e vai lá para o além’, ninguém vai entender nada”, apostou Caio em um papo com Fiuk e Gil.

Confira alguns momentos a seguir:

Gente eu tô morrendo com a luva da Simaria Thiaguinho | CACTO SEGUE CACTO | Juliette Campeã | Simone Simaria | Pablo | Caio e Gil | O GIL / JULIETTE CAMPEÃ / Gente o Gil / Juliette e Camilla #FestaBBB21#BBB21pic.twitter.com/qGSsgYptrC

— 🌵ANTHONY I’M A GIRL FROM JULIETTE (@ganthonyi) April 17, 2021

Juliette ensinando Arthur a rodar no forrozin ❤️#FESTABBB21#BBB21 Juliette campeã Juliette e Arthur pic.twitter.com/BMzEIZC40y

— Juliana〆• (@lasanhasemcreme) April 17, 2021

Juliette e Camilla dão selinho 😂

Ju “eu beijei a Camillaaaa”

Camilla “eu beijei a Juliette do bbb21” Só tenho top 2, até agora Caju #bbb21#RedeBBB#PlantaoBBB#FestaBBB Simaria Caio e Gil #FESTABBB21 Gil e Fiuk Arthur e Juliette #ProvaDoAnjo#cajupic.twitter.com/TGlznDpHbj

— eita babi (@oshbabi) April 17, 2021

Juliette e Gil me fazem rir demais!

😂😂😂😂😂#FESTABBB21#passousecou#GilDoVigor#JulietteFreire

Cacto segue cacto / Simaria

Coleguinhas / Pocah e Juliette

Transfobia é crime / Giuk

Juliette e Arthur / Freire pic.twitter.com/O2EJHrSu8g

— Fill Silva 📺 (@Fill_Silvaa) April 17, 2021

Arthur falando que pode parecer ser bad boy, mas que ontem quando tava doente ele só queria a mãe dele 🥺 pic.twitter.com/ACmZL1O1hs

— juro que tentei não ser Car | Thur (@todeboafodase) April 17, 2021

arthur: “muita gente olha e deve pensar, nossa esse cara é bad boy (julgar o esteriótipo) não sei o que.. eu nunca briguei em uma festa véi” ele explicando um ocorrido em conduru e que não é um cara de briga. pic.twitter.com/0cXAuvZYhf

— marcos (@oucabuloso) April 17, 2021

Juliette sendo obrigada a beijar o Fiuk. Ela parece mto desconfortável 👀 pic.twitter.com/eArdONAxR4

— FIUK MERCURY 🎸💙 #BBB21 #TEAMFIUK (@elli_anadl) April 17, 2021

Assim de saúde pic.twitter.com/M8WoOLrQ3A

— Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) April 17, 2021

ARTHUR E FIUK: “Dias atrás brigava com você não é assim mais!” Vamos ver até quando hahahaha pic.twitter.com/Bbm5yFpiaV

— Coach Crossfiteiro 🎮 (@WillianCulture) April 17, 2021

