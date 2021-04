Festa do BBB21 tem sofrência, desabafo e arrependimento; confira o resumo · .

A festa de Arthur Picoli virou um enterro para Gilberto Nogueira, que passou a noite sofrendo pela saída de Sarah Andrade do BBB21. O economista também aproveitou para desabafar sobre momentos complicados de sua vida. Caio Afiune caiu no choro ao ouvir uma música de Marília Mendonça, e Rodolffo Matthaus pediu uma “ajudinha” a João Luiz Pedrosa para melhorar seu comportamento na casa.

A noite começou animada, mas sem muitos acontecimentos. Camilla de Lucas conversou com Fiuk sobre sua relação com Rodolffo. Ela assumiu que tem dificuldades para conviver com o sertanejo. “Não tenho abertura”, disse.

Em outro momento, Thaís Braz chamou Viih Tube para falar sobre Fiuk. A sister comentou sobre a aproximação do brother. “Ele tá puxando assunto”, afirmou a dentista.

No meio da madrugada, Rodolffo chamou João Luiz Pedrosa e declarou sua admiração pelo professor. Durante o papo, o ex-marido de Rafa Kalimann disse ao concorrente que tem vontade de mudar seu comportamento, referindo-se ao fato de fazer piadas que acabam ofendendo outras pessoas. “Quero melhorar”, declarou.

Rodolffo também conversou com Juliette Freire. A advogada comentou com o músico que não o tinha como alvo no jogo, apesar de não concordar com muitas atitudes dele. “Nunca foi minha opção de voto”, disse a sister.

No quarto, após abandonar a festa mais cedo, Gilberto desabafou com Caio sobre momentos delicados de sua vida. Abalado com a saída de Sarah, ele prometeu recuperar-se. “Não vou ter medo”, reforçou.

Na pista de dança, Arthur afirmou que conquistará mais uma liderança na noite desta quinta-feira. Viih Tube, então, pediu que o brother esqueça o assunto e a deixe ganhar o título de rainha da semana. “Amanhã é minha última liderança, depois eu vou embora”, respondeu o instrutor de crossfit.

Pocah, em outro canto da casa, aconselhou Rodolffo sobre piadas que podem machucar outras pessoas. O músico explicou que seus comentários acabam surgindo por conta de sua criação. “Uma cultura muito diferente. Eu estou aberto a mudanças e correções”, explicou ele.

Mais tarde, Arthur esclareceu sua relação com Fiuk. O educador físico afirmou ao concorrente que não agiu por interesse ao levá-lo para o lado VIP da casa, afirmando que tinha a intenção de encerrar a rixa com o músico. “É uma parada que eu só precisava estar em paz comigo”, justificou.

Depois do papo com o educador físico, o irmão de Cleo foi para o quarto e se deitou. Thaís chegou no local, e os dois ficaram fazendo brincadeiras, mas o beijo não rolou. “Achei que você ia poder me fazer um carinho de amiga, mas tá difícil”, ironizou ele.

Ao final da festa, Juliette conversou com Arthur e lamentou que os dois tenham se afastado no jogo. “Para eu ter dito a você: ‘Por favor, fica do meu lado’, você era a pessoa que eu mais confiava. Todos os seus aliados saíram, os meus não, os meus estão aqui. Por essa razão você se tornou uma opção para mim”, disse ela.

Poucos minutos antes de a festança acabar, Camilla se sentou no chão, caiu no choro e foi consolada por João e Juliette. “Eu sei que eu sou boa”, disse ela, aos prantos.

Confira alguns momentos a seguir:

“Roupa não define nada, estilo musical não define…” pic.twitter.com/rCS7XXwvSe

— POCAH 🍑 (@Pocah) April 1, 2021

João tentando animar o @gilnogueiraofc a voltar pra festa ❤️#BBB21

🎥Reprodução Globoplay pic.twitter.com/evOS80km8J

— João Luiz 🌎 (@joaoluizpedrosa) April 1, 2021

“Quando eu te falei que o BR é o país que mais mata LGBT no mundo… eu já perdi muitos amigos” pic.twitter.com/jYKM4tYuY9

— POCAH 🍑 (@Pocah) April 1, 2021

A cara do fiuk de quem ta amando as músicas kkkkkkk #festadolider#bbb21pic.twitter.com/G87RbhourF

— Rosilma (@Rosiiiiiii_) April 1, 2021

Sambaaa na cara da inimiga 🩰👯‍♂️🌈 Que tiro foi esse, Jojo??? Amamos 💜pic.twitter.com/UioHopiuyH

— Gilberto Nogueira 🎓 (@gilnogueiraofc) April 1, 2021

“Jogo é jogo, a nossa amizade é a nossa amizade.” #BBB21pic.twitter.com/T7sCnZuQnt

— Caio Afiune 🤠 (@AfiuneCaio) April 1, 2021

E teve PARABÉNS (atrasado) pra irmã do Arthur, Dani, sim! 🥳🎉 #QuartouNoCrossfitDoPicolipic.twitter.com/Qa5cL6zNWx

— Arthur Picoli 🎮 (@arthurpicoli) April 1, 2021

