Festa improvisada tem declaração de amor de Gilberto, Fiuk revoltado e bronca de Juliette

Neste sábado (24), aconteceu uma festa ‘improvisada’ no Big Brother Brasil 21. Os setes participantes aguardavam o resultado de mais um paredão, quando foram surpreendidos com comes e bebes enviados pela produção. Porém, Fiuk ficou revoltado com ideia, Viih Tube ficou triste e Gilberto caiu na curtição. Confira o resumo:

Foto: Reprodução/ TV Globo

Logo no começo da festa, ao lado de Gilberto e Viih Tube, Fiuk ficou irritado com a produção do programa, por não ter avisado que não teria eliminação. “Que trollagem é essa? Não iam brincar assim com nosso coração. Não aguento mais, está foda. Pô, isso não é brincadeira não, meu, tá louco. Passando mal”.