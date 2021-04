FGTS 2021: CAIXA já tem datas de saques para valores de até R$2.900

Os trabalhadores que solicitaram o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2021 já pode conferir o seu calendário, uma vez que a Caixa Econômica Federal já liberou o calendário de distribuição. O saque é válido para contas ativas e inativas e pode ter um adicional de até R$ 2.900.

O saque deverá ser realizado em um período estabelecido pelo banco, a partir do mês de nascimento do trabalhador até o segundo mês subsequente. Por exemplo, o beneficiário nascido em abril que optou pelo saque-aniversário deve retirar o dinheiro até o dia 30 do mês de junho.

O saque-aniversário 2021 continua para quem nasceu em fevereiro e março. Porém, para os nascidos em janeiro, o prazo para sacar já terminou no dia 31 de março.

Vale lembrar que a modalidade é opcional e foi criada como uma alternativa ao saque rescisão. Portanto, os cidadãos que aderirem ao saque-aniversário não poderão, em caso de demissão sem justa causa, regatar o dinheiro que foi disponibilizado, mas receberão normalmente as outras condições previstas conforme a lei.

Para solicitar o saque-aniversário, é necessário acessar o site, Internet Banking Caixa ou aplicativo FGTS e, em caso de extrema necessidade, se dirigir até uma agência da Caixa. Para receber o benefício no mesmo ano da adesão, deve pedir o saque até o último dia do mês de aniversário.

Calendário saque-aniversário FGTS 2021

Nascidos em janeiro – De janeiro a 31 de março;

Nascidos em fevereiro – De fevereiro a 30 de abril;

Nascidos em março – De março a 31 de maio;

Nascidos em abril – De abril a 30 de junho;

Nascidos em maio – De maio a 30 de julho;

Nascidos em junho – De junho a 31 de agosto;

Nascidos em julho – De julho a 30 de setembro;

Nascidos em agosto – De agosto a 29 de outubro;

Nascidos em setembro – De setembro a 30 de novembro;

Nascidos em outubro – De outubro a 31 de dezembro;

Nascidos em novembro – De novembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022;

Nascidos em dezembro – De dezembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022.

Valor do saque-aniversário FGTS

O valor distribuído no saque-aniversário pode variar conforme o saldo disponível na conta do FGTS do trabalhador. Além da quantia de direito, o beneficiário poderá receber uma parcela adicional caso possua mais de R$ 500 de saldo na conta. Confira os valores abaixo: