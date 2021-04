FGTS: trabalhadores nascidos em abril têm até sexta para aderir ao saque-aniversário

Os trabalhadores aniversariantes de abril com saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) têm até a próxima sexta-feira (dia 30), para aderir ao saque-aniversário e retirar o dinheiro ainda este ano.

Foto: Reprodução

Pelas regras da modalidade, a adesão ao programa pode ser feita a qualquer momento. Mas para sacar no mesmo ano, o interessado deve fazer a opção até o último dia do mês de seu aniversário.

Segundo a Caixa Econômica Federal, ao todo, mais de 9,7 milhões de trabalhadores optaram pelo saque aniversário do FGTS, modalidade que está disponível desde abril de 2020. Para aderir ao saque-aniversário, o trabalhador deve fazer a opção no aplicativo do FGTS ou em agências da Caixa.

Como consulto o saldo das contas?

É possível consultar o saldo das contas do FGTS por extrato recebido em casa, pelo site da Caixa, por aplicativo e pessoalmente nas agências da Caixa.

Veja o calendário para saques em 2021:

Nascidos em janeiro- saques de janeiro a março

Nascidos em fevereiro – saques de fevereiro a abril

Nascidos em março – saques de março a maio

Nascidos em abril – saques de abril a junho

Nascidos em maio – saques de maio a julho

Nascidos em junho – saques de junho a agosto

Nascidos em julho – saques de julho a setembro

Nascidos em agosto – saques de agosto a outubro

Nascidos em setembro – saques de setembro a novembro

Nascidos em outubro – saques de outubro a dezembro

Nascidos em novembro – saques de novembro de 2021 a janeiro de 2022

Nascidos em dezembro – saques dezembro de 2021 a fevereiro de 2022