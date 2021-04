Fica ou deixa o Barcelona? Rádio traz possível nova ‘pista’ sobre o futuro de Messi

A permanência de Lionel Messi no Barcelona ainda é indefinida, o que faz com que a imprensa que cobre o dia a dia do clube busque pistas para tentar decifrar os planos do craque para a próxima temporada.

A rádio RAC 1 divulgou mais uma suposta pista neste domingo (18), horas depois do título do Barça na Copa do Rei, com goleada sobre o Athletic Bilbao.

Segundo o veículo catalão, a esposa de Messi, Antonela Rocuzzo, está buscando uma nova casa para a família em Garraf, uma comarca na região de Barcelona.

Messi e a família vivem atualmente em Castelldefels, que também fica nos arredores de Barcelona, mas longe da região central da cidade.

A procura por uma nova casa indicaria uma possível permanência do craque no Camp Nou. Seu contrato vence em junho e ainda não há uma negociação em andamento, seja com o Barcelona ou com outro clube.

Paris Saint-Germain e Manchester City monitoram de perto a situação do atacante argentino, que, se decidir ir embora do Barcelona, chegará ao novo clube sem custos de transferência.