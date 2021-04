‘Ficará conosco por muitos anos’

A novela envolvendo a possível vinda de Valentin Castellanos ao Palmeiras ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (29). Em entrevista coletiva, Ronnie Deila, treinador do New York City, confirmou que o centroavante permanecerá no clube norte-americano, frustrando o time paulista na negociação.

“Castillanos não vai sair daqui. Ele ficará. É muito importante para nós e ficará por aqui por muitos anos”, disse brevemente o treinador. O ESPN.com.br havia antecipado na última quarta-feira (28) que os norte-americanos fariam ‘jogo duro’ pela liberação do atacante, que chegou a pedir para não vestir mais a camisa do New York.

Ele gostaria de ser liberado para atuar pelo Palmeiras, que tem pronta uma proposta de US$ 4 milhões, cerca de R$ 22,2 milhões, conforme apurado pelo ESPN.com.br.

Mas o valor ou a vontade de Castellanos não mexem com os planos do New York. O time americano entende que só conta com o argentino para a função de atacante, já que o brasileiro Heber ainda se recupera de uma lesão grave no joelho e não tem data prevista para retornar.

“O New York City FC não está surpreso por ter recebido uma boa oferta pelo jogador nessa janela, mas ele não será vendido”, disse uma fonte à ESPN. “Eles [dirigentes] consideram Castellanos um importante jogador para o time. Precisam dele e vão segurá-lo”.

Na quarta colocação da Conferência Leste da MLS, o New York City soma uma vitória e uma derrota neste início de competição. O próximo desafio acontecerá neste sábado (1° de maio), diante do Philadelphia Union.