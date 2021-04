Fiel torcida se irrita na web com substituição de Luan; Mancini se justifica: “tornava o time lento”

Nesta quinta-feira (29), o Corinthians enfrentou o Peñarol na Neo Química Arena e perdeu para os uruguaios por 2 a 0, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Ao final da partida, Vagner Mancini concedeu entrevista coletiva e foi bastante questionado sobre suas escolhas para partida. O treinador foi enfático ao justificar a substituição de Luan:









“A retirado do Luan é que naquele momento do jogo, ele prendia demais a bola e tornava o time lento. Queria mudar o jogo, fazer ele mais rápido, para que a velocidade surpreendesse o Peñarol”, revelou Mancini. Na sequência, o técnico também se explicou sobre a opção em manter Jô: “A opção de ficar com o Jô um pouco mais foi porque tivemos as alterações do Gustavo (Mosquito) e GP (Gabriel Pereira), para termos volume na beirada do campo, mais um pouco do que o Otero e o Léo Natel vinham fazendo”.

Mancini viu pontos positivos na atuação da equipe, apesar do resultado negativo para o Timão: “As substituições foram em cima daquilo que eu havia visto. A minha intenção era mudar no intervalo, mas eu bati um papo com os atletas e decidi que daria mais um tempinho. A equipe voltou melhor no segundo tempo, tivemos várias oportunidades, 24 finalizações, oito no gol. O Corinthians hoje criou. Não podemos nos basear apenas na derrota, para talvez falar de um jogo onde tudo foi errado. Não foi assim. Corinthians fez, diferentemente dos outros jogos, ofensivamente um jogo interessante, equipe toda participando, chegando à frente, criando oportunidades”.

Entretanto, os questionamentos não cessaram. Outro ponto que o treinador precisou se explicar foi sobre a escalação da equipe que começou a partida, praticamente os mesmo nomes que jogaram diante do River Plate-PAR:

“Essa é uma visão. A minha visão é diferente. Não posso, de maneira alguma, mudar o que é previamente planejado, que alguma equipe jogaria algumas partidas e outras as outras. Aí você ganha e perde e muda o planejamento? Mostra descontrole, acima de tudo. Escolha por essa equipe por ter atletas mais experimentados, que estão acostumados com esse tipo de jogo, por isso no início do jogo foi com esses atletas”, declarou o técnico, que foi perguntado porque não deu chances para jogadores que foram bem diante do Santos:

“Nós vínhamos de uma sequência pesada de jogos, em oito dias quatro jogos. Por isso optamos por montar duas equipes, e essas equipes foram designadas para competições diferentes, enquanto uma disputa o Paulista com uma equipe seria o ideal outra para jogar a Sul-Americana, onde você precisa de um time com mais cancha, mas experiente, alguns atletas que jogaram várias vezes a competição. Por isso a opção”, finalizou Mancini.