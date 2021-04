Fies 2021: prazo para renovar contratos do 1º semestre foi prorrogado

Nesta segunda-feira, 26 de abril, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) prorrogou o prazo para renovação semestral dos contratos assinados com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O FNDE é a autarquia responsável por executar as políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC).

De acordo com Portaria nº 191 publicada no Diário Oficial da União (DOU) hoje, os estudantes que receberam o financiamento do 1º semestre de 2021 terão até o próximo 30 de junho o prazo para renovar os contratos.

Além disso, houve a prorrogação também do prazo para alteração de curso e de instituição, com a extensão do período de utilização do financiamento referente ao 1º semestre do ano. Assim, os interessados devem realizar as mudanças até o dia 30 de junho. De acordo com o documento, as alterações poderão ser feitas no portal do Sistema Fies (SisFies), a partir do dia 3 de maio.

A portaria assinada por Marcelo Lopes da Ponte, presidente do FNDE, estabelece ainda que a prorrogação vale para contratos simplificados e não simplificados.

Sobre o Fies

O Fies é um programa de financiamento estudantil do MEC, que visa facilitar o ingresso de estudantes em cursos do ensino superior em instituições da rede privada. Desse modo, o programa conta com duas categorias. A primeira delas tem vagas com juro zero para os aqueles que têm renda mensal familiar de um a três salários mínimos. Já a P-Fies, segunda categoria, conta com juros variáveis e visa atender a estudantes com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos.

As informações são da Agência Brasil.

