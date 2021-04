Fifa anuncia potes para o futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio; veja possíveis grupos do Brasil no masculino e feminino

Nesta sexta-feira (16) a Fifa divulgou a divisão dos potes do sorteio que vai definir os grupos do futebol (masculino e feminino) nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e que acontece no próximo dia 21, em Zurique, na Suíça, na sede oficial da entidade. Ao todo, 28 seleções estarão na disputa e o Brasil é uma delas.

Como anfitrião, o Japão está no pote 1 e será cabeça de chave tanto no masculino quanto no feminino. Ao todo, serão oito grupos (A a D, no masculino; E a G, no feminino), com quatro seleções em cada um, tanto no masculino quanto no feminino.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

No masculino, a divisão para o sorteio levou em consideração o desempenho recente de cada país, e um bônus foi dado àqueles que terminaram a eliminatória para as Olimpíadas como campeões continentais. Já no feminino, o Ranking Mundial Feminino da FIFA, divulgado também nesta sexta, foi quem definiu os potes.

Veja abaixo como ficou a divisão dos potes:

Masculino (Grupos A a D):

Pote 1: Japão, Brasil, Argentina, Coreia do Sul;

Pote 2: México, Alemanha, Honduras, Espanha;

Pote 3: Egito, Nova Zelândia, Costa do Marfim, África do Sul;

Pote 4: Austrália, Arábia Saudita, França, Romênia.

Feminino (Grupos E a G):

Pote 1: Japão, EUA, Holanda

Pote 2: Suécia, Grã-Bretanha, Brasil

Pote 3: Canadá, Austrália, China

Pote 4: Nova Zelândia, Chile, Zâmbia.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

No sorteio, os grupos não poderão contar com duas seleções do mesmo continente (por exemplo, Alemanha e França, no masculino, e Holanda e Suécia, no feminino). O Estádio de Tóquio será o palco da primeira partida da seleção masculina japonesa, enquanto as finalistas femininas lutarão pela medalha de ouro no icônico novo Estádio Olímpico da cidade, que também será palco das cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas.

Em relação às possibilidade do Brasil no sorteio, no masculino a seleção pode pegar um grupo hipotético com Alemanha, Costa do Marfim e Austrália. Já no feminino, pode haver uma chave com Japão, Canadá e Zâmbia, por exemplo.