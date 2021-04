Filha de Pocah, do ‘BBB21’, sofre ataques racistas nas redes sociais

O perfil oficial de Pocah, participante do ‘Big Brother Brasil 21’, expôs na noite desta segunda-feira (19) ataques racistas que Vitória, filha da sister, vem sofrendo nos últimos dias. Segundo a publicação, os ataques contra a menina, de apenas 5 anos, ocorreram por parte dos fãs de Juliette, com quem a cantora se envolveu em uma discussão no domingo (18), após a formação de paredão.

Foto: Reprodução