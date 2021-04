Filho de Felipe Melo, lateral Linyker é apresentado pelo Osasco Audax

O Osasco Audax anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral-direito Linyker, filho de Filho Melo, volante do Palmeiras. Ao lado do pai, o jogador de 17 anos foi apresentado pelo clube paulista.

“Fui muito bem recebido aqui, estou tendo uma boa ambientação. Sendo muito sincero, a estrutura aqui é muito boa. Estou muito feliz pela oportunidade, agora é seguir trabalhando firme”, disse o jovem atleta ao site oficial do Audax.

Linyker já foi integrado ao elenco profissional do clube paulista e está à disposição do técnico Cavalinho para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. O lateral também poderá ser aproveitado pela equipe sub-20 quando as competições de base retornarem.

Em 2020, Linyker fez parte do time sub-17 do Palmeiras, sendo posteriormente promovido ao sub-20. O defensor deixou o Verdão em março desse ano.