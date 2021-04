Filhos de Tom Veiga podem perder casa nos EUA por causa de dívidas do pai · .

Os filhos de Tom Veiga (1973-2020), Adrian e Alissa, fruto de seu relacionamento com Alessandra Veiga, e Diego e Amanda, da relação com Cristina Rilco, podem perder uma das casas que o intérprete de Louro José comprou em Orlando, nos Estados Unidos, por falta de pagamento. O imóvel negociado em 2020 está com mais de seis parcelas atrasadas.

Em setembro, dois meses antes de ser encontrado morto em sua casa no Rio de Janeiro, o ator recebeu de sua contadora americana um aviso de que, se não quitasse a dívida, ficaria sem o imóvel.

De acordo com o jornal Extra, a casa em questão não é a mesma que ele comprou há alguns anos, em que moram Alessandra Veiga e os filhos Adrian e Alícia. Tal imóvel está pago e já foi entregue à ex-mulher no acordo de divórcio que firmaram em 2018.

Tom também comprou no ano passado um carro da marca Jaguar, mas devolveu um mês depois, pois não tinha quitado nenhuma parcela do automóvel. Com a decisão, ele acabou ficando com um Jeep, modelo Compass.

O carro teria sido exigido por Cybelle Hermínio da Costa Veiga para assinar o divórcio –que não aconteceu a tempo. O automóvel custa cerca de R$ 150 mil, mas não estava no nome de Tom, e sim de sua empresa, a Camelo Produções Artísticas, a mesma em que recebia o salário do Mais Você.

Um amigo de Veiga afirmou desconhecer o motivo pelo qual o artista se endividou. “Ele sempre foi mão aberta, mas muito precavido. Ninguém sabe direito o que aconteceu para que, de alguns meses até sua morte, ele estivesse enrolado com dinheiro”, contou à publicação.

Um dos problemas de Tom pode ter sido investimento em negócios arriscados. “Ele pegou uma grana altíssima e investiu em Bitcoins. Era um bom dinheiro, coisa de seis dígitos. Mas não sabemos o que deu isso”, completou.

