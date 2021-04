Filmes e Séries sobre o Nazismo: confira a lista!

Filmes e Séries para estudar o Nazismo

Todos sabemos que o Nazismo faz parte da lista de tópicos mais cobrados pelas questões de história. Principalmente, provas como os vestibulares e a prova do ENEM costumam dar uma grande ênfase ao assunto.

Assim, é importante que você estude o assunto de forma constante, para não esquecer as suas principais características. E que tal fazer isso enquanto assiste séries ou filmes?

Filmes e Séries para estudar o Nazismo: confira aqui!

Já é comprovado que os filmes e as séries podem ajudar qualquer um que queira aprender determinado tópico.

E é justamente por esse motivo que o artigo de hoje separou uma lista com os principais filmes e as principais séries que podem ser utilizadas em seus estudos sobre o Nazismo.

É válido lembrar que você pode encontrar muitas outras obras além daquelas aqui listadas. Isso porque, as consequências do regime nazista na Alemanha ainda estão presentes no mundo atual, o que torna o assunto muito difundido em todos os campos de manifestação da arte, seja no cinema ou literatura.

Filmes para estudar o Nazismo: a lista

A Vida é Bela — essa obra de ficção retrata a história de Guido, um judeu que é levado para o campo de concentração juntamente com seu filho, Giosué. Lá, Guido tenta transformar a situação através da imaginação para proteger seu filho dos males do local. O filme é muito emocionante e é uma rica fonte de história para quem deseja entender o acontecimento.

A Lista de Schindler — baseado em fatos reais, o filme retrata a história de Oskar Schindler, um membro do partido nazista que foi responsável por salvar milhares de judeus do campo de concentração. A obra fornece muitas informações sobre o baseado em fatos reais, o filme retrata a história de Oskar Schindler, um membro do partido nazista que foi responsável por salvar milhares de judeus do campo de concentração. A obra fornece muitas informações sobre o Antissemitismo Nazista e sua difusão na sociedade alemã.

Bastardos Inglórios — o filme retrata uma história em que os judeus buscam vingança contra aqueles que foram nazistas ainda durante a Segunda Guerra Mundial.

O Menino do Pijama Listrado — o filme relata a história do encontro de dois meninos, um judeu preso no campo de concentração e outro que é filho de um soldado nazista. Além da história emocionante, a obra fornece uma série de informações sobre o funcionamento da ideologia nazista e o seu modo de agir.

A Menina que Roubava Livros — a obra retrata a história de uma menina, Liesel Meminger, que rouba livros durante a Segunda Guerra Mundial para aprender a ler e descobrir o mundo. Ao mesmo tempo, Liesel compartilha as histórias com um judeu que vive escondido em sua casa durante o período. A narrativa mostra como algumas pessoas comuns tentavam se opor ao Nazismo e suas diretrizes.

Grandes Momentos da Segunda Guerra em cores — essa obra é um documentário que apresenta os momentos mais marcantes da Segunda Guerra Mundial e que foram remasterizados em cores. O documentário é divido em uma série de episódios que narram eventos da Guerra, como a — essa obra é um documentário que apresenta os momentos mais marcantes da Segunda Guerra Mundial e que foram remasterizados em cores. O documentário é divido em uma série de episódios que narram eventos da Guerra, como a Batalha de Stalingrado ou o Dia D

Séries para estudar o Nazismo: a lista