Revolução Francesa: Estudar com filmes!

Você sabia que é possível revisar as principais características da Revolução Francesa e se divertir com um bom filme ao mesmo tempo?

Todos sabemos que a Revolução Francesa é um dos assuntos mais cobrados de toda a história geral pelos vestibular e pelo ENEM. Assim, é fundamental que você revise constantemente esse acontecimento.

Revolução Francesa: Importância

A Revolução Francesa é um dos períodos mais marcantes de toda a história da humanidade e foi fortemente influenciada pelos ideais iluministas.

Na época, a população da França sofria com a miséria, a desigualdade e o autoritarismo de Luís XVI. Dessa maneira, no ano de 1789, o povo e a burguesia pegam em armas. No dia 14 de julho, ocorre a Tomada da Bastilha e o fim do governo absolutista.

Você poderá, utilizando a lista de filmes a seguir, revisar esse assunto e aprender ainda mais sobre a Revolução enquanto se diverte!

Filmes para estudar a Revolução Francesa: Maria Antonieta

Maria Antonieta é um filme de 2006 que retrata o início da Revolução Francesa. Você poderá observar, ao mesmo tempo, a vida luxuosa da rainha Maria Antonieta em um contraste com os movimentos populares do povo que tomava as ruas.

Filmes para estudar a Revolução Francesa: Danton

O longa de 1983 retrata a ascensão e a queda de George Jacques Danton. Danton, no início da Revolução, havia sido um dos principais líderes do movimento. Porém, quando o líder percebe que os ideias revolucionários se perdem e o clima é invadido pelo terror, ele passa a se opor ao regime. Com isso, Robespierre, que liderou o país até 1794, passou a perseguí-lo. Danton seria acusado de traição e seria, consequentemente, condenado à morte na guilhotina.

Filmes para estudar a Revolução Francesa: Adeus, Minha Rainha

O filme de 2013 retrata o cotidiano da rainha Maria Antonieta e de que modo ocorreu a repercussão das notícias sobre a Queda da Bastilha, que aconteceu no dia 14 de julho de 1789, no Palácio de Versalhes, local em que vivia a corte.

O longa traz um olhar dramático e profundo sobre o tema e, através das diversas cenas, você poderá observar o modo com o qual o medo passa a se apoderar da nobreza francesa, que teme por sua vida.

Filmes para estudar a Revolução Francesa: Caindo No Ridículo

A obra Caindo No Ridículo foi produzida no ano de 1996 e narra a história de um jovem engenheiro, às vésperas da Revolução Francesa, que irá trabalhar para o rei Luis XVI.