Filmes sobre importantes lideranças femininas

A liderança feminina vem aumentando ano após ano, contudo, muitas conquistas ainda precisam acontecer e isso passa diretamente pela lutas das mulheres.

A liderança feminina tem ganhado cada vez mais importância para tornar a sociedade mais justa. Por isso, ficar por dentro de lutas e causas históricas vale a pena.

Dessa maneira, selecionamos diversos filmes e documentários sobre a liderança feminina e a luta das mulheres em diferentes partes do mundo.

Além disso, estudar por meio de filmes e documentários tornou-se uma forma alternativa na preparação para o Enem e demais vestibulares, acompanhe o artigo e saiba mais sobre!

Luta das mulheres: Filmes e docs sobre liderança feminina

Veja abaixo uma lista de filmes sobre a luta das mulheres através da liderança feminina; veja!

Norma Rae (1979)

O filme conta a história de Norma Rae que trabalha em uma fábrica têxtil local que não paga salários condizentes com a longa jornada de trabalho exaustiva, além das péssimas condições de trabalho.

No entanto, após ouvir um discurso sobre direitos trabalhistas, Norma Rae, passa a tentar convencer seus colegas de trabalho a lutar pela criação de um sindicato.

A saber, o filme foi baseado na história real de Crystal Lee Sutton que liderou uma campanha contra as condições de trabalho oferecidas pela empresa em que ela trabalhava.

Pray the Devil Back to Hell (2008)

Documentário que demonstra o Movimento pela Paz na Libéria, comandado pela assistente social Leymah Gbowee.

A partir dele, milhares de mulheres cristãs e muçulmanas se mobilizaram na organização de protestos que ajudaram no fim da Segunda Guerra Civil da Libéria no ano de 2003.

Através do movimento, Ellen Johnson Sirleaf elegeu-se presidente, e por isso a Libéria tornou-se o primeiro país africano a eleger uma mulher como chefe de estado.

As Sufragistas (2015)

No começo do século XX, após dezenas de manifestações pacíficas ao longo de décadas, as mulheres não possuem o direito ao voto no Reino Unido.

Por isso, em 1912 elas começam a coordenar atos de insubordinação ao quebrarem vidraças e explodirem caixas de correios. Isso ocorreu para chamar a atenção de políticos e a sociedade como um todo.

Ademais, Maud Matts que não possuía formação política, passa a apoiar as sufragistas. Desse modo, ela passa a resistir à repressão policial e da família para que ela voltasse ao lar.