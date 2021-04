Fim da novela: Sergio Ramos toma decisão sobre futuro no Real Madrid; defensor possui contrato até junho

A La Liga está sendo liderada pelo Atlético de Madrid, que havia aproveitado a má fase de Real Madrid e Barcelona no início da temporada para abrir vantagem. No entanto, no último sábado (10), merengues e culés se enfrentaram na casa madridista e os Blancos levaram a melhor. Com gols de Karim Benzema e Kroos, o El Clásico terminou em 2 a 1 para o Madrid.









Na última quarta-feira (14) o Real Madrid foi até a Inglaterra para o jogo de volta das quartas de finais da Champions League, contra o Liverpool. Em uma partida sem muitaes emoções, o zero a zero no placar deu a classificação para os espanhóis, que haviam vencido na ida por 3 a 1. Na sequência da Champions, o Real encara mais um time inglês, o Chelsea.

No entanto, antes de entrar em campo buscando uma vaga na finalíssima da Champions, o Real terá de lidar com a provável saída de um dos mais emblemáticos jogadores de sua história. Segundo o portal de notícias ‘Carrusel’, Sergio Ramos não deve seguir vestindo a camisa branca e deixará o Santiago Bernabéu na próxima janela de transferência.

Os rumores é de que Ramos teria uma proposta de outro clube e que vê como uma oportunidade de encerrar seu ciclo no Real. O Paris Saint-Germain seria o destino do zagueiro, que recentemente perdeu Thiago Silva para o Chelsea. Em entrevista à rádio ‘El Larguero‘, o técnico do PSG, Mauricio Pochettino, comentou sobre a possibilidade.

“Ramos? Não gosto de falar de jogadores que não fazem parte da minha equipe. Há muitos rumores e como qualquer clube, o PSG trabalha para melhorar o seu plantel”, disse. Com uma lesão na coxa e com Covid-19, Sergio Ramos está sem jogar pelo Real Madrid e pode se despedir em breve. Seu contrato é válido até 30 de junho.